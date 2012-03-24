Saracoğlu, kaptan Alex'in golüyle çoştu

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırladığı güçlü rakibi Bursaspor'u 1-0 yendi.

42 bin 940 kadın ve çocuk taraftarın izlediği karşılaşmada, tek gol 41. dakikada Alex de Souza'dan geldi. Brezilyalı yıldız, bu sezon ligde 14'üncü golüne imza attı.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Kadıköy'de son olarak 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, böylece rakibinden hem rövanşı aldı ve hem de liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Kanarya 64 puana yükselirken, ligde 7 maç sonra mağlup olan Bursa temsilcisi ise 46 puanda kaldı.

FENERBAHÇE: 1 - BURSASPOR: 0

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya, Selçuk Kaya, Volkan Narinç

Fenerbahçe: Volkan, Orhan, Yobo, Bekir, Ziegler, Mehmet Topuz (Dk. 68 Issiar Dia), Selçuk, Baroni, Stoch (Dk. 68 Caner Erkin), Alex, Sow (Dk. 86 Bienvenü)

Bursaspor: Carson, Basser, Serdar, İbrahim, Vederson, Sestak, Adem (Dk. 71 Turgay Bahadır), N’Diaye (Dk. 82 Bangura), Hakan (Dk. 71 Barış Örücü), Batalla, Pinto

MAÇIN AYRINTILARI

Emre yedek kulübesinde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ideal 11'deki oyunculardan Emre Belözoğlu ve Serdar Kesimal'i Bursaspor maçında yedek soyundururken, Gökhan Gönül'ü kupa maçının ardından bu akşam da kadroya almadı.

Selçuk, Orhan ve Bekir ilk 11'de

Samsunspor ile yapılan kupa maçında olduğu gibi Emre'nin yerine Selçuk Şahin, Gökhan Gönül'ün yerine Orhan Şam, Serdar'ın yerine de Bekir İrtegün, ilk 11'de sahaya çıktı.

"Herkes haddini bilecek" pankartı

Karşılaşma öncesi tribünlerde büyük pankartlar ve Türk bayrağı açıldı. Türk Telekom tribününde “Herkes haddini bilecek” ve Migros tribününde ise kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğrafının yanında “Bu sevda bitmez” yazılı pankart yer aldı. Maraton üst tribününde ise dev boyutlarda Türk Bayrağı açıldı. Maraton alt tribününde “Halkın takımı direniyor” yazılı pankart da dikkati çekti.

Kadıköy, kadın ve çocukların tezahüratlarına alıştı

Bursaspor maçıyla birlikte Şükrü Saracoğlu Stadı'nın tribünleri bu sezon 4. kez kadınlar ile 12 yaş ve altı çocuklara kaldı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon 3. haftadaki Manisaspor, 27. haftadaki Sivasspor ve Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Samsunspor ile yaptığı maçlarda, cezası nedeniyle sadece kadınlar ve çocukların yer aldığı tribünlere karşı oynamıştı.

Tribünler büyük ölçüde doldu

Samsunspor maçında stat dolmazken, kadın ve çocuklar Bursaspor maçında tribünleri büyük ölçüde doldurdu. Biletleri kısa sürede tüketen kadın ve çocuk taraftarlar, önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıkarken büyük bir coşkuyla oyuncuları karşılayan kadın ve çocuklar, “İşte taraftar işte şampiyon” tezahüratı yaptı. Yaklaşık 50 Bursasporlu kadın ve çocuk taraftarlar da misafir takıma ayrılan tribünden karşılaşmayı izledi.

Tezahürat provası

Stat hoparlörlerinden yapılan anonsta, "Sarı, lacivert, şampiyon Fener" tezahüratını tribünlerin sırasıyla nasıl yapacağı anlatıldı. Anons yapan görevli, taraftarlardan prova yapmalarını istedi. İlk denemede başarılı olamayan kadın ve çocuklar, görevlinin nasıl yapacaklarını bir kez daha anlatması sonrası tezahüratı yaptılar. Maçın başlamasına yarım saat kala anons görevlisinin "Migros sarı desene" demesi üzerine bu kez taraftarlar, tezahüratı başarılı bir şekilde hep birlikte söyledi.

Maçın başlamasına 15 dakika kala maraton üst tribünündeki taraftarlar, büyük boyutlardaki Türk bayrağını açmaya başladı. Anons görevlisi bayrağın takım sahaya çıktığında açılacağı uyarısında bulununca, bayrak açılmadı.

Öte yandan, karşılaşma öncesi, şike davası nedeniyle tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın takımı yalnız bırakmadıkları için kadın ve çocuklara teşekkür ettiği mesajı okundu.