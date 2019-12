Şarabın ruhu tuvale yansıyor

T24 - Eski Yunanlılar ve Romalılar’dan bu yana sanatçılar için önemli bir esin kaynağı olan şarap, farklı bir yönüyle yaratıcı faaliyetlerde kullanılıyor. Alman ressam Hella Nohl, şarabın bin bir rengini eserlerine aktarıyor.



Hella Nohl, her şeyin bir dalgınlık sonucu, resim yaparken fırçasını şarap kadehine daldırmasıyla başladığını anlatıyor. Alman ressamın o günden sonra şaraba bakışı tamamen değişmiş. Nohl her şarabın kâğıt ve tuval üzerinde farklı bir etki bıraktığını kaydediyor:



"Gerçekten kopkoyu kırmızı renge sahip olan bazı şaraplar, kağıt üzerinde bazen hiç de öyle gözükmüyor. Ancak İtalyan San Giovese veya Şiraz üzümlerinden üretilmiş şaraplar, özellikle de Şili veya Güney Afrika'dan geliyorlarsa, Alman Spaetburgunder üzümünden daha canlı kırmızı tonlara sahip oluyor. Öte yandan Spaetburgunder'in de kendine özgü bir albenisi var, ama öncelikle bunun sırrına varmak gerekiyor."





Turuncudan koyu eflatuna



Nohl'ün tuvallerini ve el yapımı kâğıtlarını süsleyen çeşit çeşit şarap, turuncudan koyu eflatuna kadar geniş bir renk skalası ortaya koyuyor. Nohl, farklı şarap türleriyle gerçekleştirdiği fırça darbelerinin birbirinden çok farklı etkiler bıraktığını belirtiyor. Sanatçı, bu nedenle şarabı sadece malzeme olarak kullanmanın bir adım ötesine geçerek, resimlerinin de baş öznesi haline getirmiş.



Peki, iyi bir şarap için küçük bir serveti gözden çıkartmaktan çekinmeyen şarap tutkunları Nohl'ün çalışmalarını nasıl karşılıyor? Almanya'nın Wiesbaden kenti yakınlarında bulunan Hattenheim'da şarap üreticiliği yapan Peter Winter, bu konuya cesurca yaklaşan bir işletmeci. Winter, galerisinde bir sergi düzenlemesi için Alman ressamı Hattenheim'a davet etmiş. Hella Nohl ise teşekkür olarak Winter'in ürettiği şarapları resimlerinde kullanmış. Winter bunun kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu kaydediyor:



"Resimlerdeki bu bambaşka etki beni fazlasıyla şaşırttı. Normalde koyu kırmızı renge sahip şarabımız Regent, resimde eflatuna dönüştü. Bu durumu çok ilginç buldum."





Tadıyor, kokluyor, içiyor ve boyuyor



Hella Nohl her resim için tek bir çeşit şarap kullandığını belirtiyor. Sanatçı ayrıca resimleri için kullandığı her şarap için hangi cins üzümden yapıldığı, yılı ve üretim yeri gibi bilgilerden oluşan bir künye hazırlıyor. Nohl, ayrıca şarapseverlerin gönlünü rahatlatırcasına, tüm resmin çoğu zaman sadece yarım kadeh kadar şarapla tamamlanabildiğini vurguluyor ve ekliyor:



"Her zaman ilk önce içip tadına bakıyorum. Şimdiye kadar kullanmadan önce test etmediğim hiçbir şarap olmadı. Bu aynı zamanda manevi ve bütünsel bir süreç… Bakıyorum, tadıyorum, kokluyorum, ondan sonra tuvalin üzerinde yapabildiklerini izliyorum."