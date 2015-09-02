Evliliği boyunca şiddet gördüğü kocası Hasan Karabulut'u, kendisini fuhuşa zorlaması üzerine öldüren Çilem Doğan, "Baskıya, şiddete ve tecavüze uğrayan biz kadınlarız… Fakat suçlu ilan edilen yine bizleriz…" dedi. Kendisine mektup yazan cezaevindeki Yeni Demokrat Kadın üyelerine cevap veren Doğan, "Dört duvar arasında yavrum sevgiye ve bakıma muhtaç olduğu için öfkeliyim… Sapık, katiller, tecavüzcüler dışarıdayken bizlerin suçlu ilan edilmesine öfkeliyim…" ifadelerini kullandı.

Karataş Kadın Hapishanesi’nde tutulan Çilem’in, Ankara Sincan Kadın Hapishanesi’nde bulunan YDK üyelerine gönderdiği mektup şu şekilde:

Sevgili kader arkadaşım (Resmiye ve Deniz), merhaba,

Göndermiş olduğunuz yanıtınızı almış bulunmaktayım… Elinize, yüreğinize sağlık… Bu yolda yalnız olmadığımı bilmek kadar mükemmel bir şey yok… Her ne kadar bir can’a kıymış olsam da bu benim suçum değildi… Erkek egemen sistemin suçu… Kadınları yeterince korumayan; ahlakın sadece kadınlar için algılanmasının, namus denilince sadece kadınları sorgulayan sistemin suçu…

Bütün kadınlar gibi ben de öfkeliyim… Siz de bilin ki yalnız değilsiniz… Devletin bizi yok sayması, eğitim, iş ve yaşam alanlarımızın elinden alınması sonucu bu yaşananlar… Kadın kimliğimiz zan altında… Toplum ve devlet bize kadın olarak ne yapmamız gerektiğini ya da ne yapmamamız gerektiğini söylemiş sadece; ama biz de düşünen, konuşan, hisleri ve arzuları olan birer bireyiz… Onların sınırları arasında yaşamak zorunda da değiliz. Baskıya, şiddete ve tecavüze uğrayan biz kadınlarız… Fakat suçlu ilan edilen yine bizleriz… Sizlerin de dediği gibi yeterince ses çıkarabilseydik ne Nevin Hanım ne ben; daha ismini sayamadığım; kadınlarımız dört duvar arasında olacaktı.

Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değil… Dört duvar arasında yavrum sevgiye ve bakıma muhtaç olduğu için öfkeliyim… Sapık, katiller, tecavüzcüler dışarıdayken bizlerin suçlu ilan edilmesine öfkeliyim…

Yine de her şeye rağmen hayat devam ediyor… Yarılara umutla bakıyorum ve bunca zulme rağmen inatla yaşıyorum… Gelecek günler bizlerin elleriyle gelecek ve sevgili kader arkadaşım (Resmiye ve Deniz) sizler de buna inanın… Kalemimi sizin yüreğinize bırakıyorum… Umutla kalın…