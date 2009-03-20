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Dünya

Sapık babaya ömür boyu hapis cezası

Öz kızına 24 yıl tecavüz eden ve ondan 7 çocuk sahibi olan Josef Fritzl (74) iddianamedeki tüm suçlamaları kabul etti

20 Mart 2009 02:00

Öz kızını 24 yıl boyunca evinin bodrumuna hapsederek tecavüz eden ve bu ensest ilişkiden 7 çocuk sahibi olan Josef Fritzl (74), iddianamedeki tüm suçlamaları kabul etti. 

Sapık baba utancından yüzünü kapattı

Avusturya'da öz kızını 24 yıl boyunca evinin bodrumuna hapsederek tecavüz eden ve bu ensest ilişkiden 7 çocuk sahibi olan Josef Fritzl (74) ömür boyu hapse mahkum edildi.

Fritzl, öz kızından sahip olduğu 7 çocuktan birini doğumdan hemen sonra hastaneye kaldırmayıp sığınaktaki sobaya atarak yaktığı için de "kasten cinayet işlemekle" suçlanıyordu. Jüri üyelerinin, sanık Fritzl'i cinayetten de suçlu bulduğu bildirildi.

Dünkü duruşmada iddianamede yer alan, cinayet, tecavüz, köleleştirme ve hürriyeti kısıtlama gibi tüm suçlamaları kabul eden Fritzl, bugün de duruşmada zayıf ve titreyen bir sesle, "Yaptıklarımdan dolayı bütün kalbimle pişmanım. Ancak aileme yaptığım tüm kötülükleri düzeltmem maalesef mümkün değil. Verdiğim tüm bu zararı asgariye düşürmeye çalışıyorum" dedi.

Güvenilir kaynaklar, 24 yıllık esaretin kurbanı Elisabeth Fritzl'in yargılamanın dünkü duruşmasında bir süre mahkeme salonuna geldiği ve Fritzl'in kızıyla yüz yüze gelmesinin ardından tüm suçlamaları kabul ettiğini açıkladığını belirttiler.

Bölgesel seçim kayıtlarından rastgele seçilen dört kadın ve dört erkekten oluşan jüri üyelerinin de Fritzl'i "cinayet, köleleştirme, hürriyeti kısıtlama ve tecavüz" suçlarından oy birliğiyle suçlu buldukları kaydedildi.

Hakim Andrea Humer, jüri üyelerinin kararının ardından, sanık Josef Fritzl'i ömür boyu hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.

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