Sapık baba utancından yüzünü kapattı

Yüzünü açmadı

27 sayfalık iddianame



24 yıllık esaret

Diğer 'sapık babalar'

Kamuoyuna kapalı olarak yapılan duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından yargıcın soruları yanıtlayan Fritzl, "tecavüz, köleleştirme ve cinayet suçlarını ise kabul etmediğini" bildirdi.Bu arada, duruşma salonuna iddianamenin okunmasını izlemek üzere alınan 90 kadar gazetecinin, sanık ve kurbanların ifadelerine ilişkin haber yazmalarına yasak getirildi.Sankt Pölten eyalet mahkemesi yetkilileri, iddianamenin okunmasını izlemek üzere salona alınan gazetecilerden sanık ve tanık ifadeleriyle savcının sunacağı delillere ilişkin haber yazanların altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağını bildirdiler.Fritzl'in yargılanmasının Cuma günü sona ermesi bekleniyor.Fritzl duruşma salonuna iki polis refakatinde elleri kelepçesiz olarak getirildi. Yüzünü mavi renkli büyükçe bir klasörle kapatan Fritzl salonda bulunan ORF ekibinin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı ve yüzünü açmamakta direndi.Dava hakimi Andrea Humer'in duruşmanın başladığını ilan eden kısa konuşmasının ardından görüntü alan kamera ve foto muhabiri salondan çıkarıldı.27 sayfalık iddianamenin okunduğu duruşma salonunda yargıç, savcı ve avukatların yanı sıra 4 kadın ve 4 erkekten oluşan sekiz kişilik bir jüri de görev yapıyor. Jüri üyelerinin adil bir karar vermelerine yardımcı olabilmek amacıyla iki profesyonel hakim de kendilerine hukuki destek verecek.Duruşmanın cuma gününe kadar sürmesinin planlandığı ve kararın okunacağı oturuma da başlangıçta olduğu gibi devlet televizyonu ORF kamera ekibi, ulusal haber ajansı APA'nın foto muhabiri ile 90 kadar gazetecinin hazır bulunmasına izin verileceği bildirildi.Öz kızı Elisabeth'i 11 yaşından itibaren taciz ettiği belirtilen Josef Fritzl, kızı 18 yaşına bastığı gün onu evinin bodrumuna kilitleyerek, eşi ve diğer çocuklarına, kızının evden kaçtığını söyledi.Eşini ve çocuklarını bu yalana inandırmak için kızının ağzından mektuplar yazan Fritzl, evinin bodrumunda ses geçirmeyen özel bir sığınak inşa ederek onu 24 yıl boyunca burada rehin tuttu. Özel sığınakta kızına 24 yıl boyunca tecavüz eden Fritzl, bu ensest ilişkiden toplam 7 çocuk sahibi oldu.Gürültü yapan, ağlayan veya rahatsız olan çocuklarını da zaman zaman kendi evinin kapısına, "Elisabeth'in ağzından yazılmış bir mektupla" birlikte bıraktı, karısını da bu yalana inandırdı. Fritzl, karısını inandırdığı bu yöntemle, öz kızından sahip olduğu çocuklardan üçünü sığınaktan yukarı çıkardı.Karısı ve komşularının şüphelenmediği bu durumu 24 yıl boyunca sürdüren Fritzl, öz kızından olan çocuklarından hiç güneş yüzü görmemiş 19 yaşındaki Kerstin'in hastalanarak hastahaneye kaldırılmasıyla, geçtiğimiz yıl 28 nisan günü yakayı ele verdi.Fritzl'in öz kızından olan çocuklarından birini, doğumdan hemen sonra, sığınaktaki sobaya atarak yaktığı da ortaya çıktı.Yakılan çocuğun yaşadığı halde sobaya atıldığı kanıtlanırsa Fritzl, cinayet suçundan da yargılanacak. Yaptıkları, ülkede olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandıran Fritzl'in ömür boyu hapse mahkum olacağı belirtiliyor.Dava, 10 yaşındayken Viyana'da Wolfgang Priklopil tarafından kaçırılan, 8 yıl ses geçirmez hale getirilmiş bir hücrede Priklopil'in tutsağı olan, 2006'da kaçmayı başaran Natascha Kampusch'u hatırlattı. Ancak "Fritzller" sadece Avusturya'da değil.Dünya genelindeki benzer olaylar şöyle:İngiliz mahkemesi Kasım 2008'de, iki kızına 25 yıl boyunca tecavüz eden ve 19 kez hamile bırakan babayı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 1981'de çocuklar 10 ve 8 yaşındayken başlayan tecavüzler nedeniyle büyük kız 7, küçük kız ise 12 kez hamile kaldı. Olay Haziran 2008'e dek açığa çıkmadı.Avusturya'daki skandalın patlak vermesinin ardından Fransız Lydia G. de benzer bir olayın kurbanı olduğunu açıkladı. Evlatlık olan Lydia, 1971'den 1999'da üvey babasının ölümüne dek işkence gördüğünü ve üvey annesinin gözleri önünde defalarca tecavüze uğradığını anlattı. Bu sırada 6 kez hamile kaldığını belirten Fransız kadın, Elisabeth Fritzl'i "iyi anladığını ve onunla arkadaş olmayı istediğini" ifade etti. Lydia G'nin üvey annesi 4 yıl tecilli hapis cezasına ve 6 bin avro maddi ve manevi tazminata mahkum edildi.6 yıl boyunca tutsak ettiği kızına tecavüz eden ve bu ilişkiden 2 çocuk sahibi olan 45 yaşındaki baba Eylül 2008'de tutuklandı. 21 yaşındaki genç kız, babasının kendisini, bebeklerini evlat edinilmesi için sosyal hizmetler görevlilerine vermeye zorladığını anlattı.1992-2007'de üvey kardeşine tecavüz eden ve ondan 7 çocuk sahibi olan kişinin yargılanmasına Indiana'da devam ediliyor. 46 yaşındaki halkla ilişkiler görevlisi, annesinin ölümünün ardından 1980'li yıllarda üvey kardeşinin velayetini aldı. Halen 14 yaşında olan kurban, üvey ağabeyinin eşi tarafından dövüldü. Çift boşandıktan sonra ise defalarca üvey ağabeyinin tecavüzüne uğradı. Bunun sonucu dünyaya gelen 7 bebekten 2'si evlatlık verildi.