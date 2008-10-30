Sapık baba, annesini de ölümüne hapsetmiş

Fritzl, psikoloğuyla görüşmelerinde, annesini sevmek için çok çaba gösterdiğini, ancak yaşı ilerledikçe bunun nefrete dönüştüğünü ve sonunda annesinden intikam aldığını anlattı.Annesinden sevgi görmediğini, annesinin kendisini bir kere bile öpmediğini, kendisine sarılmadığını belirten Fritzl, "Beni hep döverdi, yerde kan gölü içinde yatıp kalana kadar..." dedi.Yıllar sonra annesini hapsederek geçmişte yaşadıklarının intikamını aldığını söyleyen Fritzl, "Onu evin üst katındaki bir odaya hapsettim. Pencereyi tuğlayla ördüm ve böylece bir daha hiç gün ışığı göremedi" diye anlattı. Annenin 1980'de öldüğü bildirildi.Psikoloğun, kızı Elizabeth'i hapsetme fikrinin de buradan gelip gelmediğini sorması üzerine Fritzl, "Dürüst olmak gerekirse bunu düşünmedim, kızım olduğunu düşünmedim. Onu her zaman karım, eşim olarak gördüm" dedi. Fritzl psikologla konuşmalarında, "Ben bir tecavüzcü olarak doğdum. Kötülük damarım var" dediği de bildirildi.Fritzl, kızı Elizabeth'i henüz 18 yaşındayken hücreye hapsederek ondan 7 çocuk sahibi olmuş, çocuklardan biri doğduktan sonra ölmüştü.Karısına ise, "Elisabeth'in evden kaçtığı ve doğurduğu çocukları evlerinin kapısına bıraktığı" hikayesini uyduran Fritzl, çocuklardan üçünü karısı ve kendisiyle birlikte yaşamak üzere eve getirmişti.Korkunç olay, hiç gün ışığı görmeden yaşayan en büyük çocuk Kerstin'in (19) hastalanarak hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıkmış ve tüm dünyayı şoke etmişti.