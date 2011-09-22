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Yaşam

Sapığı sevgilisi çıktı

İngiltere'de üç yıl süren tacizler yüzünden intiharın eşiğine gelen 22 yaşındaki Ruth Jeffrey'nin sapığı teknik takiple yakalandı.

22 Eylül 2011 03:00


 T24- İngiltere'de üç yıl süren tacizler yüzünden intiharın eşiğine gelen 22 yaşındaki Ruth Jeffrey'nin sapığı teknik takiple yakalandı.


Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’de, Ruth Jeffrey (22) üç yıl önce Loughborough Üniversitesi’nde bilgisayar bölümünü kazandı, sevgilisi Shane Webber (22) ise liseden sonra eğitimini bıraktı. Üniversiteye başlar başlamaz Jeffrey’in bilgisayarına porno fotoğraf ve video yağmaya başladı. Çıplak fotoğrafları kendisine, arkadaşlarına ve ailesine gönderilen genç kız porno sitelerine de düştü.

Üniversiteye gitmesini kıskanmış

Tanımadığı adamlara, kendi adına gönderilmiş “Senden hoşlanıyorum. Buluşalım mı” şeklinde sahte e-postalarla karşılaşan Jeffrey intiharın eşiğine geldi. Polisin takibi sonucu tacizlerin Shane Webber tarafından yapıldığı belirlendi. 3 yıldır kendisine kâbus yaşatan sapığın sevgilisi çıkması üzerine genç kız büyük şok yaşadı. Webber sevgilisini, eğitimini kıskandığı için taciz ettiğini söyledi.

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