-ŞAPHANE'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 18.07.2011 - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde saat 22.51'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, ilçede ve 29 kilometre uzaklıktaki Simav'da korku ve endişeye yol açtı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22.51'de merkez üssü Şaphane olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 19 Mayıs'ta yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Simav'da vatandaşlar, sarsıntıyı hissedince çadır ve evlerinden dışarı çıktı. Yaklaşık 69 bin nüfusa sahip olan ve 25 bine yakın kişinin çadırlarda barındığı ilçedekilerden bazıları bir süre sokaklarda bekledikten sonra konut ve çadırlarına döndü. Depremin merkez üssü Şaphane'de ise panikle evlerinden çıkan vatandaşlar, sarsıntının şokunu atlattıktan sonra konutlarına girdi. 19 Mayıs'taki deprem nedeniyle 53 konuta oturulamaz raporu verilen Şaphane'de, bu depremden sonra kurulan Türk Kızılayı'na ait l75 çadır, depremzedelerin onardığı konutlarına girmesinden sonra geçen hafta kaldırılmıştı.