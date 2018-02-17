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Sapanca'da anneler Mehmetçik için atkı ve bere ördü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü operasyona destek vermek amacıyla görev yapan Mehmetçikler için atkı ve bere ördü

17 Şubat 2018 20:14

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü operasyona destek vermek amacıyla görev yapan Mehmetçikler için atkı ve bere ördü.
Sapanca Belediye Düğün Salonunda bir iplik firmasının organizasyonuyla gerçekleştirilen \"İpler bizden örmesi sizden\" kampanyasına İlçe Kaymakamı Ali Ada, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Birol Ustaoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Salonda biraraya gelen 300 kadın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)\'nin Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere atkı ve bere örmeye başladı. Örgü yapan Arzu Yılmaz, \'\'Buraya askerlerimiz için toplandık. Onlara dua ederek işlediğimiz örgülere anne ve abla sevgisini de katıyoruz. Devlet askerlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ama biz bu sevgimizi katarak işlediğimiz bu örgüler yavrularımıza zırh olmasını istiyoruz\'\' dedi.
Atkı ve bereler tamamlandığında Afrin\'deki Mehmetçiklere gönderilmek üzere Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edileceği öğrenildi.
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