SAP şirketinin Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan: Şirketinizi kurtarmak için virüs gibi davranmayı öğrenin

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 yendiği Dünya Kupası maçında Alman takımın başarısının altında yattığı konuşulan yazılımı üreten SAP şirketinin Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ile gerçekleştirdiği röportaja yer verdi. Yeni tip Koronavirüs'ün şirketler ve ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzlukları değerlendiren Candan, "Tıpkı vücudumuz gibi. Vücudumuz virüsle karşılaştığında onu algılar, öğrenir ve önlemini alır. Vücudumuzun direnci ne kadar güçlüyse virüsten de o kadar hızlı kurtuluruz. Şirketler de krizlere bu şekilde hazırlıklı olmalı, antikor yaratmalı, dirençlerini güçlü tutmalı" dedi.

Candan, "Adım atmak için ‘Krizin bitmesini bekleyelim’ diyen şirketler rakiplerinin yarışta öne geçtiğini görecek. Büyümek için harekete geçmeyi kriz sonrasına bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.

Özkök'ün, "7-1’lik maçla başlayan bir korona hikâyesi" başlıklı bugünkü yazısında Candan'ın açıklamaları şöyle:

“Virüs küresel ekonominin ve hayatın tüm dengelerini değiştirdi. Bu salgın bize göstermiş oldu ki krizler kurum yapıları içerisindeki değişimi ve dönüşümü hızlandırıyor. Artık rotamız dijitale döndü. Krizden çıkışın ana formülü de orada.

"Önce kriz bitsin diyen yarışı şimdiden kaybetti"

Koronavirüs salgını nedeniyle şu an şirketlerde bir şok dalgası yaşanıyor, bu şok dalgasının ardından pazarın daraldığı, sonrasında yeniden güçlü bir ivme ile genişlediği bir dönem olacak. Burada önemli olan güvenli liman olabilmektir. Bizim anlayışımız şu: ‘Krizin ilk günü aynı zamanda kriz sonrasının ilk günüdür’. Daha o gün kriz sonrası için yola koyulmak gerekir. Adım atmak için ‘Krizin bitmesini bekleyelim’ diyen şirketler rakiplerinin yarışta öne geçtiğini görecek. Büyümek için harekete geçmeyi kriz sonrasına bırakmamak gerekiyor.

"Şirketinizi kurtarmak için virüs gibi davranmayı öğrenin"

Bu krizi atlatmak için virüsten ve onunla mücadeleden almamız gereken ders var. Şirketlerin ‘Algıla-öğren-önlemini al’ stratejisini izlemesi gerekiyor. Tıpkı vücudumuz gibi. Vücudumuz virüsle karşılaştığında onu algılar, öğrenir ve önlemini alır. Vücudumuzun direnci ne kadar güçlüyse virüsten de o kadar hızlı kurtuluruz. Şirketler de krizlere bu şekilde hazırlıklı olmalı, antikor yaratmalı, dirençlerini güçlü tutmalı.

"İlk hedef çalışanın üzerinde şoku atlatmak"

Şok dalgasının etkisini ilk etapta çalışanların üzerinden almak gerekiyor. Çünkü çalışan yoksa iş olmaz, iş olmazsa müşteri olmaz, müşteri olmazsa vatandaşa dokunan ürün veya hizmet olmaz. ‘Çalışanlarımız önceliğimizdir’ yaklaşımı da aslında budur. İşte bu nedenle ‘Qualtrics’in Remote Work Pulse’ (uzaktan çalışma modeli) çözümümüzü çalışanlarıyla kesintisiz ve güvenilir ilişki kurmak isteyen tüm firmalar için de ücretsiz kullanıma açtık.