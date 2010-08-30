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Yaşam

Şap hastalığı nedeniyle 5 köy karantinaya alındı

Bayburt'ta görülen şap hastalığı nedeniyle 5 köyün karantinaya alındığı, hayvan pazarının tedbir amaçlı kapatıldığı bildirildi.

30 Ağustos 2010 03:00

T24- Bayburt'ta görülen şap hastalığı nedeniyle 5 köyün karantinaya alındığı, hayvan pazarının tedbir amaçlı kapatıldığı bildirildi.


Bayburt merkez, ilçeler ve bağlı köylerde şap hastalığına rastlanılması üzerine toplanan İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun aldığı kararla, küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışlarının yapıldığı hayvan pazarı 30 Eylül 2010 tarihine kadar tedbir amacıyla kapatıldı.


Şap hastalığı nedeniyle Yolaltı, Uğrak, Çiçekli, Balkaynak ve Çiğdemtepe köyleri karantinaya alınırken, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince aşılama çalışmaları yürütülüyor.


Bu arada belediye hoparlörleri aracılığıyla yapılan anonslarla hayvan pazarının kapatıldığı duyuruluyor.

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