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Spor

Sao Paulo, Melo için Juventus’la görüşmelere başladı

Felipe Melo, Brezilya’nın önde gelen kulüplerinden Sao Paulo’nun hayallerini süslemeye devam ediyor

04 Mart 2012 12:16


T24 - Sao Paulo sezon başında son dakikada Galatasaray’a kaptırdığı Brezilyalı yıldızın bonservisini almak için Juventus’la görüşmelere başladığını duyurdu. Başkan Yardımcısı Lopez, Melo için çok ısrarlı olduklarını açıkladı.

Galatasaray forması altında ortaya koyduğu futbolla herkesin alkışını toplayan Felipe Melo, Brezilya’nın önde gelen kulüplerinden Sao Paulo’nun hayallerini süslemeye devam ediyor. Sao Paulo Kulübü, Cim-Bom’da kiralık olarak forma giyen Melo’nun bonservisini satın almak için Juventus’la görüşmelere başladığını duyurdu.

Başkan Yardımcısı Jesus Lopes, sezon başında son dakikada Galatasaray’a kaptırdıkları 28 yaşındaki yıldız oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiklerini açıkladı. Lopes, Melo’nun İtalya’ya dönmek istememesinin kendileri için de önemli bir koz olduğunu ifade etti. Melo’nun menajeriyle görüştüklerini kaydeden Lopes önümüzdeki günlerde transferle ilgili daha somut açıklamalar yapabileceklerini dile getirdi.

Brezilya basını ise Sao Paulo’nun, Felipe Melo’yu renklerine bağlamak için çok istekli olduğunu yazdı. Gazeteler, Brezilya kulübünün, Mayıs ve Haziran aylarında sambacının bonservisini Juventus’tan almak için Galatasaray’la kıyasıya bir mücadeleye girişeceğini savunurken, Melo’nun vereceği kararın transferde belirleyeceği olacağına dikkat çekti.


Kozlar Cim-Bom’da ama...


Galatasaray, Melo’yu 1.5 milyon euroya kiralarken, Juventus ile yaptığı sözleşmeye 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu da koydurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp bu bedeli öderse sambacıyı tapusuyla birlikte alacak. Ancak Sao Paulo’nun devreye girmesi, 7-8 milyon euroya Melo’nun bonservisini alma planları yapan Cim-Bom’un pazarlık şansını bir hayli azaltabilir.

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