'Santrfor transferi 2-3 gün içinde biter'

Polat, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede takımlarının yavaş yavaş hazır duruma geldiğini vurgulayarak, ''Daha iyi şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Steau Bükreş maçında çok daha üst düzeyde, daha hızlı, daha mücadeleci futbol oynarsak turu geçme imkanımız olur. Bu maçı burada bırakıp Steau Bükreş maçına bakmalıyız'' diye konuştu.



Adnan Polat, yeni transferlerinin takıma iyi uyum sağladığını ifade ederek, ''Takımda tek santrfor kalınca, Nonda da üst üste maç oynayınca yorgunluk baş gösteriyor. Ümit'in sakatlığı da henüz geçmedi. Tahmin ediyorum 2-3 gün içinde santrfor transferi biter'' dedi.



Transferin Steau Bükreş maçından sonra mı yapılacağı sorusuna Polat, ''Hayır transfer yarın sabah da olabilir. O maçla alakası yok. Her halükarda transferi yapacağız'' yanıtını verdi.



Bu arada, sarı-kırmızılı kulüp tarafından Hasankeyf'ten maça davet edilen çoban Ahmet Akdeniz, Adnan Polat'a davet için teşekkür ederek üzerinde Hasankeyf'in fotoğrafının bulunduğu bir porselen hediye etti.



ÜSTÜNEL: 4 GOLLE DÖRT DÖRTLÜK BİR GALİBİYET ALDIK

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Üstünel, Turkcell Süper Lig'de yeni sezona 4-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başlamalarından ötürü son derece mutlu olduklarını söyledi.



Üstünel, son şampiyon olarak sahaya çıkıp şampiyon gibi mücadele ettiklerini belirterek, ''Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Steau Bükreş maçı öncesi moral kazanmak adına bu maç çok önemliydi. Attığımız 4 golle dört dörtlük bir galibiyet aldık. Gelecek haftalarda daha da iyi olacağız'' diye konuştu.



Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Sabri'nin durumunun kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Üstünel, ''Sağ kanattaki sıkıntımız bu şekilde devam ediyor. Ciddi bir sakatlığı var. Steau Bükreş maçına yetişemeyeceğini sanıyorum'' ifadelerini kullandı.



SEZGİN: SEVİNCİ SADECE BUGÜN YAŞAYACAĞIZ

Galatasaray Futbol A.Ş Genel Müdürü Adnan Sezgin, Denizlispor galibiyetinin önemine dikkat çekerken, önlerinde çok önemli bir Steau Bükreş maçının olduğunu ifade etti.



Öncelikle hava şartlarına dikkat çekerek, ''İki takımın oyuncularını da kutluyorum. Çok sıcak bir hava ve nem vardı. Bu şartlarda futbol oynamak hiç kolay değil'' diyen Sezgin, maç için de ''Galip geldiğimiz için mutluyuz. Ama galibiyet sevincini yalnızca bugün yaşamalıyız. Önümüzde Çarşamba günü çok önemli bir Steau Bükreş maçı var. Bu sezon ki en önemli mücadelelerimizden birisi olacak. Biz alacağımız iyi bir sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.



Sahada her geçen gün daha iyiye gideceğine inandığı bir takım gördüğünü dile getiren Sezgin, tribünlerdeki boşluklara da dikkat çekerek takımlarının dolu tribünlere oynaması gerektiğini sözlerine ekledi. Öte yandan sarı-kırmızılı futbolculardan Ayhan, Denizlispor galibiyetinin önemini vurgulayarak ''Sezona iyi başlamak her zaman için önemli. Steau Bükreş karşısında da çarşamba günü inşallah turu geçip döneceğiz. Hiçbir mazerete sığınmamalıyız ve sahaya çıkıp Galatasaray formasının hakkını vermeliyiz'' dedi.



DENİZLİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI İPEK: NORMAL SONUÇ

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali İpek, genç bir takım olduklarını ve karşılaşmanın sonucunun normal olduğunu ifade etti.



İpek maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, gördükleri kırmızı kartın ardından 10 kişi kaldıktan sonra takımlarının oyundan düştüğünü ifade ederek, ''Hakemlerle ilgili bir şey konuşmak durumunda değilim. Konuşmayız da. Akşam yorumcular değerlendirir. Ne varsa oradan çıkar. Sonuç normal. Biz genç bir takımız. Güzel bir maçtı. 11'e 11 iken iyiydi. Oyuncumuzun gördüğü birince kart çabuk bir karttı. Aynı pozisyonda Ayhan da vardı. Değerlendirme işini yorumculara bırakıyorum'' şeklinde konuştu.