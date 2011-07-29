-SANTRALİN RUMLARA MALİYETİ 2 MİLYAR AVRO LEFKOŞA (A.A) - 29.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde, Evangelos Florakis deniz üssündeki patlamanın etkisiyle devre dışı kalan Vasiliko elektrik santralinde inceleme yapan Avrupa Birliği (AB) uzmanları, hasarla ilgili raporu Rum yönetimine verdi. Rum yönetimi İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis, AB sivil koruma yöntem uzmanlarının patlamanın yol açtığı hasarla ilgili raporunun, Rum yönetiminin AB Dayanışma Fonu'ndan muhtemelen alacağı yardım bakımından önemli olduğunu söyledi. Evangelos Florakis deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından Avusturyalı uzman Alois Hirschmugl başkanlığında Kıbrıs Rum kesimine giden AB sivil koruma ekibi, Vasiliko elektrik santralindeki hasarın ilk değerlendirmesini Rum İçişleri Bakanı'na sundu. AB uzmanları, Rum yetkililere Vasiliko'daki hasarın değerlendirmesinde yardımcı oldu. Rapor, mühendislik hasarı değerlendirmesi, yenileme çalışması hesaplaması, ekonomik değerlendirme, sağlık ve güvenlik konularından oluşuyor. 120 sayfalık raporda hasarın büyüklüğü tanımlanıyor ve Vassiliko elektrik santralinin kısa sürede yenilenmesi amacıyla alınacak tedbirler sıralanıyor. Basına açıklamalarda bulunan Hirschmugl, santralda ölçümler sonucu radyasyonla ilgili bulgulara rastlanmadığını, santrali yenileme çalışmalarının, yedek parça gibi gereklilikler dolayısıyla aylar süreceğini bildirdi. Bir soru üzerine Rum İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis, Vasiliko'daki hasarın 700-800 milyon avro, bunun Rum ekonomisine etkisinin de yaklaşık 2 milyar avronun üzerinde olduğunu kaydetti. Rum tarafının AB Dayanışma Fonu'nun Eylül başına kadar hazır olacağına inandığını ifade eden Silikiotis, başvuru yapıldıktan sonra AB Komisyonu ve diğer üst düzey yetkililerle temaslar olacağını, Rum tarafının diğer fonlardan ve AB mekanizmalarından da yardım talep edebileceğini duyurdu. -4 İTFAİYECİ AÇIĞA ALINDI- Öte yandan, Rum Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mihalis Katsounotos, polisin, 11 Temmuz'da deniz üssünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sonucu, İtfaiye Dairesinden dört kişinin açığa alınmasına karar verdiğini söyledi. Katsounotos, dört kişinin soruşturma çerçevesinde açığa alındığını, kararın Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Loukas Louka tarafından onaylandıktan sonra uygulandığını belirtti. Rum yönetimi, Şubat 2009'da İran'dan Suriye'ye giden Monchegorsk gemisini alıkoyarak, geminin yükünü Zigi'deki Evangelos Florakis deniz üssünde indirmişti. Üste saklanan İran'a ait mühimmatın bulunduğu konteynerlerde 11 Temmuz Pazartesi günü patlama meydana gelmiş, patlama sonucu 13 kişi ölmüş, Vasiliko'daki en büyük elektrik santrali devre dışı kalmıştı.