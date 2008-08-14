Santrale kefenli protesto!

Şırnak’ta sivil toplum örgütü temsilcileri, kefen giyerek, termik santral kurulmasını protesto etti. Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nun (YİBO) önünde toplanan, aralarında Belediye Başkanı Ahmet Ertak, 12 mahalle muhtarı, sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerinin de bulunduğu grup, "Termik santrale hayır", "Şırnak temizdir, temiz kalacak" diye slogan atarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.



Burada, grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Şırnak Gençlik Derneği Başkanı Fırat Bilir, son yıllarda tüm dünyada küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişiklikleri ile bunun muhtemel sonuçlarının birinci gündem maddesini oluşturduğunu söyledi.



Bunların yakın gelecekte insan yaşamını olumsuz etkileyeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Bilir, son yıllarda havaya kirletici gazların salınımında Türkiye’nin en büyük artışa neden olan ülke konumuna geldiğini ileri sürdü.



Bilir, termik santralin bacasından çıkan zehirli gazların, kurulduğu yerden kilometrelerce uzaktaki alanları etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:



"İlimizin yeni yapılan içme suyu isale hattı Akduman kaynağı da kullanılmaz hale gelecektir. Termik santrallerden vazgeçilmelidir. Termik santralin kurulacağı bölge, uzun vadede turizm alanlarımızın da kullanılmasına engel olacaktır. Doğanın tahribatı, tarihi ve kültürel değerlerimizin de yok olmasına sebep olacaktır. Termik santral, tarım arazilerini yok edecektir. Şırnak’ta yeni bir termik santral kurulmasını istemiyoruz. Kurulmuş olanların da acilen kapatılmasını istiyoruz."



Aralarında kefen giyenlerin de bulunduğu grup, daha sonra, sessizce dağıldı. (AA)

