-SANTRALE ELEKTRİK BAĞLANDI FUKUŞİMA (A.A) - 22.03.2011 - Japonya'daki deprem ve tsunamide hasar görerek, soğutma sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle radyasyon sızdırmaya başlayan Fukuşima Daiçi nükleer santralinin tüm 6 reaktörüne, soğutma sistemlerini devreye sokabilecek elektrik hatlarının bağlanması tamamlandı. Yetkililer, bu olumlu gelişmenin çok önemli bir aşamanın geçilmesi anlamına geldiğini belirtirken, 11 Mart'taki deprem ve tsunaminin ardından kilitlenen ve aşırı ısınan soğutma sisteminin yeniden çalıştırılabileceğini umuyor. Tokyo Electric Power Co. firması, tüm çalışanlarını, reaktörleri kapsayan soğutma sistemlerini yeniden harekete geçirmeden önce, sistemdeki tüm teçhizatı dikkatlice kontrol etmeleri konusunda uyardı. Sistemin gözden geçirilmesinin günler, hatta haftalar alabileceği bildirildi. Yetkililer daha önceki açıklamalarında, sistemdeki cihazların elden geçirilmesi gerektiğini, ayrıca kontrollü biçimde elektrik verilmemesi halinde, kısa devre gibi sorunlar ortaya çıkabileceğini belirtmişlerdi.