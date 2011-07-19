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Dünya

SANTRALDEKİ YAKIT ÇUBUKLARI KALDIRILACAK TOKYO (A.A)

19 Temmuz 2011 17:13

-SANTRALDEKİ YAKIT ÇUBUKLARI KALDIRILACAK TOKYO (A.A) - 19.07.2011 - Japonya, Fukuşima nükleer santralinde bulunan yakıt depolama havuzundaki yakıt çubuklarının santralden kaldırılacağını bildirdi. Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, deprem ve ardından yaşana tsunamiden zarar gören nükleer santralin yakıt depolama havuzundaki yakıt çubuklarını 2015 yılına kadar kaldırılacağı belirtildi. Açıklamada, nükleer santralin yakıt sızdırması nedeniyle çevresindeki yerleşim birimlerinden tahliye edilen 80 bin kişinin büyük bölümünün bir program dahilinde Ocak ayına kadar evlerine geri dönmesi konusunu düşündükleri ifade edildi. Fukuşima nükleer santralinde soğutma işleminin 2012 Ocak ayına kadar devam etmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, santralin tekrar işletime alınmasının 10 yıldan fazla sürebileceği belirtiliyor.

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