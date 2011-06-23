-SANTRAL ARBEDESİNDE 2 TUTUKLAMA AYDIN (A.A) - 23.06.2011 - Aydın'ın Çine ilçesinde, Madran Dağı'nda rüzgar enerji santrali kurulmasına karşı çıkan köylülerle jandarma arasında çıkan arbedede gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Köylülerle jandarma ekibi arasında çıkan arbedede bazı rütbeli subayların da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, Gülşen Emeksiz ve Alaattin Eser ise adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ''Devlet memuruna mukavemet ve yol kesme'' suçları işledikleri iddiasıyla tutuklandı. Aydın'ın Çine ilçesinde, Madran Dağı'nda rüzgar enerji santrali kurulmasına karşı çıkan İbrahimkavağı köyü sakinleri, santral kurulması planlanan alana, yüklenici firma ekibinin gittiğini öğrenince, güzergahı keserek firma çalışanlarını engellemek istedi. Bölgede önlem alan jandarma ekibiyle yolu kesen vatandaşlar arasında yaşanan gerginliğin arbedeye dönüşmesi üzerine, taş atılması ve sopayla vurulması sonucu bazı jandarma görevlileri yaralanmış, köylülerden 7'si gözaltına alınmıştı. -''UZLAŞI ARANACAK''- Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerine rüzgar enerjisi santrali kurulmasını istemeyen köylüler ve santrali kuracak firma yetkilileriyle karşılıklı görüşüp tarafları uzlaştırmaya çalışacaklarını belirtti. Sorunun yakından takipçisi olduklarını ifade eden Coş, ''Devlet olarak konunun yakından takipçisiyiz. Önümüzdeki hafta başında bu köye giderek burada köylülerimizi dinleyeceğim. Köylümüzün bu konuda bir hassasiyeti var. Köylümüzü ve yatırımcıyı uzlaştırma yoluna gideceğiz'' dedi.