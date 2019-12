-SANTOS AYKUT KOCAMAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ ANTALYA (A.A) - 15.01.2011 - Fenerbahçe'nin Brezilya futbolcusu Andre Santos, bir hata yaptığını ve teknik direktör Aykut Kocaman'dan özür dilediğini söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu Andre Santos, sabah yapılan antrenmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Kendisi ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın durumuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenlediğini belirten Santos, ''Bir hata yaptım ve Aykut hocamdan özür diledim. Ben Brezilya'dayken gelip beni beğenip, aynı zamanda Fenerbahçe'ye transfer olmamdaki en büyük paya sahip Aykut hocama karşı bir hata yaptım ve bu konuda kendisinden özür diledim. Aykut hocaya bunu yapmamam gerekiyordu'' dedi. Oynamadağı dönemde o zamanki ruh haliyle basına çeşitli açıklamalar yaptığını vurgulayan Santos, basına yaptığı açıklamalardan sonra pişmanlık duyduğunu kaydetti. Basına konuştuğu sözleri yürekten ve kalpten söylemediğini belirten Santos, şöyle konuştu: ''Aykut hocamdan, başkanımızdan ve bütün camiadan özür diliyorum. Çünkü ben burada olmaktan mutluyum. Her zaman olduğu gibi buraya başarılar kazanmaya geldim. Ben de başarılar kazanırken takımın parçası olarak oynamak istiyorum. Oynamadığım dönemde özellikle ilk yarıda her futbolcu gibi ben de üzüldüm. Futbolcu oynamadığı zaman mutsuzluk hisseder ve ruh hali düzgün olmayabilir. Ben de böyle bir durumda yapmamam gereken bir şey yaptım. Bu konuşmalarım tamamen yanlıştı ve bana yakışmayan davranışlardı. Beni tanıyanlar bilir, her zaman neşeli bir insanımdır. Umarım bundan sonraki süreçte benim de katkılarımla Aykut hocayla birlikte büyük başarılar elde edeceğiz. Ben de bu başarılarda pay sahibi olacağım.'' -''HOCAMIZ BENİ ANLAYIŞLA KARŞILADI''- Yaptığı hata nedeniyle mutsuzluk yaşadığını vurgulayan Santos, teknik direktör Aykut Kocaman ile yaklaşık 40 dakikalık bir konuşma yaptığı ve Kocaman'ın kendisini anladığını söyledi. İnsanların hata yapabileceğini dikkati çeken Santos, ''Her insanın yapabileceği bir hata yaptım. Asıl erdem özür dilemektir, ben de özrümü diledim. Hocamız da beni anlayışla karşıladı. Bu beni de takımı da etkilemeyecektir. Bundan sonra hocamızla birlikte takımın başarısı için çalışacağız'' diye konuştu. Bu tür olayların olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Santos, bu konunun artık daha fazla üzerine gidilmemesini isteyerek, konunun kapandığını söyledi. -SOL KANADIN ZAYIF OLDUĞU İDDİALARI- Santos, bir gazetecinin, ''Sol kanattaki problem çözülebilir mi'' sorusu üzerine, şöyle konuştu: ''Sol kanadın zayıf olduğu yönündeki düşünceye katılmıyorum. Eksiklerimiz olabilir, ama zayıf düşüncesi bizim kalitemizdeki futbolcular topluluğu için çok ağır ifadeler. Eksiklerimiz olabilir, ama eksiklerimizi de düzeltmek bizim elimizde. Yapacağımız ekstra çalışmalarla, birbirimize yardımcı olarak, birbirimizin hatalarını kapatarak şu anda belki insanlara zayıf gibi görünen sol kanadımızın ne kadar güçlü olduğunu ne kadar etkin olduğunu önümüzdeki zamanlarda göstereceğiz.''