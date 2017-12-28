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Şantiyede elektrik akıma kapılan işçi öldü

Selda Hatun TAN/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, vinçle taşınan konteynere zincir bağlamaya çalışan 30 yaşındaki Yasin Doğru, vincin yüksek gerilim hattına teması sonucu akıma kapılarak öldü

28 Aralık 2017 15:03

Selda Hatun TAN/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, vinçle taşınan konteynere zincir bağlamaya çalışan 30 yaşındaki Yasin Doğru, vincin yüksek gerilim hattına teması sonucu akıma kapılarak öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde, Dilovası Demirciler Mahallesi\'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Vinç ile konteyner, şantiye sahasındaki başka bir alana taşınmak istendi. Vinç, yüksek gerilim hattına temas ederken, vince bağlı zincirleri konteynere bağlamaya çalışan işçi akıma kapıldı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Yasin Doğru\'yu Gebze Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yasin Doğru yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yasin Doğru\'nun cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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