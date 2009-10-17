Şantiye okulda son zil 22.00'de çalıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Bankası'ndan alınan 300 milyon euroluk kaynakla İstanbul'da 85 okul güçlendirilmesini, 33 okulun ise yeniden yapılmasını kararlaştırdı. Güçlendirme çalışmaları 4 aylık yaz tatili döneminde yapılmayınca bu gecikmenin cezasını öğrenciler çekiyor. Derslerin 22.00'de bittiği okulda okuyan öğrenciler evlerine gece yarısı ulaşabiliyor.



Hemen her şeyde olduğu gibi okul tadilatlarının da 4 aylık yaz tatili yerine eğitime başlandığında start alması öğrencileri yaktı. İstanbul'da okulları inşaat halindeki öğrenciler başka okullara misafir oldu. Ancak, dersler 22.00'ye kadar uzayınca çocuklar kör karanlıkta okuldan ayrılıyor.



Üstelik polis korumasında



Depreme karşı güçlendirme çalışmalarına zamanında başlanamamasının mağduru yine öğrenciler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Bankası'ndan alınan 300 milyon euroluk kaynakla İstanbul'da 85 okul güçlendirilmesini, 33 okulun ise yeniden yapılmasını kararlaştırdı. Ancak neredeyse 4 ay süren uzun yaz tatili boyunca tek çivi çakılmazken okulların açılmasına kısa bir süre kala tadilatlara start verildi. Elbette çalışmalar yeni eğitim öğretim yılına yetişmedi. Okulların açıldığı gün binalar şantiyeye dönmüştü. Ortaöğretim okulların öğrencileri çözüm bulundu. Çevre okullarda misafir öğrenci olmaları. Ancak tek koşul vardı: Misafir öğrenci konuk olduğu okulun ders bitiminde sonra sınıfa girecekti. Akşam gazetesinin haberine göre, saat 15.00'ten sonra ders başı yapan öğrenciler çıkışı da elbette gece yarısına kaldı. Saat 22.00'de paydos eden öğrencilerden bazılarının eve ulaşması gece yarısını buldu. Özellikle bazı bölgelerde güvenlik sıkıntısı da yaratan duruma polis el attı. Bu okulların önünde resmi polis aracı öğrenciler ayrılana kadar nöbet tutuyor. Bazı ekipler ise öğrenciler geçiş güzergahında tedbir alıyor.



Gece yarısı eve dönüş



Beykoz Hayrettin Paşa Denizcilik Meslek Lisesi öğrencileri de misafir öğrenci olarak Beykoz Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitim görüyor. Çocukların saat 22.00'de paydos etmesi velileri endişelendiriyor. Velilerden Nermin Çuhadar ise Maltepe'de oturduğunu belirterek, 'Çocuğum Beykoz'dan çıkıp Maltepe'ye geliyor. Dönüşü bazen 24.00'ü buluyor. Oğlumun psikolojisi bozuldu. Burası Anadolu Meslek Lisesi olduğu için çok farklı semtlerden ve bölgelerden gelen çocuk var. Levent'ten Kaynarca'ya kadar. Oğlum saat 18.00 olduğunda eve nasıl döneceğini düşünmeye başlıyor' dedi. CHP'li Çetin Sosyal da konuyu Meclis gündemine taşıdı.



Valilik ve Milli Eğitim topu birbirine attı



İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ise 'Okullarda yapılan tadilat ve servis işleri Valilik İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Biz buna karışamıyoruz' açıklamasını yaptı. İstanbul İl Özel İdaresi de yaptığı açıklamada, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tadilat yapılacak okulların listesini geç verdiğini belirterek, 'Biz zamanında ihale yaptık. Okullardaki tadilat bu yılın sonuna kadar bitirilecek. Bizimle ilgili olarak herhangi bir sorun gözükmüyor' dedi.



Sanki korku filmi setindeler



Velilerden Özdemir Başer, duruma isyan ederek şunları söyledi: 'Her gece çocuğumuzun yolunu gözlüyoruz. Okul çok tenha bir yerde. Ormanlık bir alan ve eve gelmek için oradan yarım saat yürüyor. Okulun etrafında da mezarlık bulunuyor. Polis korumasıyla oradan geçip, koruluk içinden eve geliyor. Tadilatın ne zaman bitirileceğine dair bir açıklama yapılmıyor. Çocuklarımız eğitimden soğuyor.'



Benim okulum şantiye



Küçükçekmece Sefaköy'deki Kaya Sebati Tunca İlköğretim Okulu öğrencileri de, okullarındaki tadilat nedeniyle 30 yaşındaki servislerle çevredeki okullara taşınıyor. Çocuklarının okumak için çektikleri işkenceye tepki gösteren veliler,' Hurda araçlarla taşımacılık yapıyorlar. Çocuklarımız aynı zamanda ölümle de burun buruna' diyerek kaymakamlığa yürüdü.