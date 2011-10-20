Santiminde 8 bin bakteri var





T24- Buzdolabı, kuşkusuz hayatımızı kolaylaştıran beyaz eşyaların başında geliyor.Ancak İngiliz araştırmacıların yürüttüğü bir araştırma, sebzeden meyveye kadar birçok gıda ürününü kolayca saklayabilmemize imkân sağlayan buzdolabının, sanıldığının aksine 750 kat daha fazla bakteriyi bünyesinde bulundurabileceğini ortaya koydu.





Zaman'ın haberine göre, Özellikle sebze malzemelerinin konulduğu kısımda çok sayıda bakteri birikebildiğine işaret eden araştırmacılar, buzdolabının her santimetrekaresinde yaklaşık 8 bin bakteri bulunabildiğini gözlemledi. Çünkü çeşitli hastalıklara davetiye çıkarabilen salmonella, e.coli ve listerya gibi mikropların çoğu buzdolabının bu gözüne konulan sebzelerden çıkıyor.







Araştırmayı yürütenlerden Paul McDonnell, bir buzdolabının en önemli özelliğinin, içerisindeki gıdaları muhafaza etmek ve bakteri oluşumunu en aza indirgemek olduğunu söylüyor.





Öte yandan bir buzdolabının performansının sıcak havalarda belli olduğuna işaret eden McDonnell, buzdolabının nemli ortamının bakteri üretimini kolaylaştıracağını kaydederek, buna mahal verilmemesi gerektiğini ifade ediyor.



McDonnell, bazı buzdolaplarının içindeki havayı iyonize ederek hava kaynaklı bakterileri yok ettiğini belirtiyor. Birçok üretici firmanın bu özelliği tercih ettiğine değinen McDonnell'e göre, böylece bakterilerin üremesi engellenebilir.



Bunun yanı sıra, McDonnell, sık sık ve titiz bir şekilde yapılacak buzdolabı temizliğinin sağlık açısından faydalı olabileceğini dile getiriyor.

