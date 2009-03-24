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Yaşam

Şantajlı tecavüze 8 yıl hapis cezası

Çıplak görüntülerini bulduğu telefonun 14 yaşındaki sahibi kıza şantajla üç kez tecavüz eden tamirci, 8 yıl 4 ay hapse mahkûm oldu

24 Mart 2009 02:00

Çıplak görüntülerini bulduğu telefonun 14 yaşındaki sahibi kıza şantajla üç kez tecavüz eden tamirci, 8 yıl 4 ay hapse mahkûm oldu. 7 ay cezaevinde kalan tecavüzcünün 4 bin lira kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

ANTALYA’da tamir için bırakılan cep telefonunda, ilköğretim okulu öğrencisi 14 yaşındaki S.F.T.’nin çıplak görüntülerini bulan ve şantaj yaparak kızla 3 kez ters ilişkiye giren telefon tamircisi 36 yaşındaki Coşkun Ürek 8 yıl 4 ay, fotoğrafları çeken kızın sevgilisi 19 yaşındaki Tolga Yaş da 3 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 19 Ağustos’ta yaşanan olayın son duruşması Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sevgili tahliye edildi

Mahkeme heyeti, 7 ay cezaevinde kalan Tolga Yaş’ı tahliye ederken, cezaevinde tutuklu kaldığı süre göz önüne alınan Coşkun Ürek’in ise 4 bin lira kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ürek, kefalet parasını yatırdığı gün cezaevinden çıkacak.


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