Şantajcı Türk’e IP kıskacı

T24 - İnternet ortamında yaşanan suçlarda gündeme gelen IP (Internet Protocol) adresi tartışmasında, Kasım ayında Türkiye’den ABD’ye kritik bir adli yardım başvurusu gerçekleştiği ortaya çıktı.



Soruşturmaya konu olaylar, 2008 Nisanına uzanıyor. İstanbul’da yaşayan O.M. (30), bu tarihte internet üzerinden Kırklareli’nde okuyan 17 yaşında bir kızla (X) tanışıyor. Sohbete başlıyorlar.



Şifresini ele geçiriyor



Sonra O.M., bir hileyle X’in e-posta adresinin şifresini ele geçirip kendini X’in chat listesine ekliyor. Şifresini ele geçirdikten sonra O.M. kızı tehdit etmeye başlıyor. Bütün kişisel bilgilerini ele geçirdiğini ve eğer chat yaparken kendini çıplak halde göstermezse, bütün bilgisayarını çökerteceğini söylüyor. X, söylediğini kabul ediyor. Ve O.M.’nin o sırada tüm olan biteni kaydettiğini bilmeden, soyunmaya başlıyor.



Para ve seks istiyor



Ancak X’in çıplak görüntülerini ele geçirince, O.M. şantajın ikinci safhasına geçiyor. Bu sefer de her şeyi videoya kaydettiğini, kendisiyle İstanbul’da buluşup seks yapmazsa ya da 400 TL vermezse görüntüleri internette yayınlayacağını söylüyor. X reddediyor. Ve O.M. de videoyu Almanya merkezli myvideo.de adlı internet sitesinde yayınlıyor.

Türkiye’nin tamamı Türkiye’de geçen bir olayla ilgili ABD’den yardım istemesine uzanan olaylar bundan sonra başlıyor. Olay polise intikal ediyor. Polis, myvideo.de adlı internet sitesine söz konusu videoyu ekleyen O.M.’nin o sırada 205.....30 numaralı IP adresini kullandığını tespit ediyor. IP numarasını araştırıyor. Ve numaranın internet servis sağlayıcı Sprint şirketi adına kayıtlı olduğunu, ABD’nin Kansas Eyaleti’nde Overland Park şehrinde gözüktüğünü tespit edip ABD’ye adli yardım başvurusunda bulunuyor. Kansas’ta bir Amerikalı’nın olayla ilgili delil toplaması için de 1 Kasım 2010’da Kansas Bölge İdare Mahkemesi’ne bir dilekçe sunuyor.



Çocuk pornosu suçu



O.M. hakkında Türkiye’de şimdi nitelikli şantaj ve bir veri tabanına yasadışı yollardan girip kullanma suçlarından soruşturma açılmış durumda. Ayrıca internette yayınladığı video ile özel hayatın gizliliğini ihlal ve bir çocuğun müstehcen görüntülerini kaydedip internette yayınladığından çocuk pornosu suçlarını da işlediği iddia ediliyor. Ancak en önemlisi, Türkiye bu davayla birlikte ABD’den IP adresleri konusunda resmi olarak yardım istemiş oluyor.



