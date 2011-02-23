-ŞANTAJA 172 YIL İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 56 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık emekli Albay İbrahim Sezer'in, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''gizli belgeleri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' gibi suçlardan 60 yıl 8 ay ile 172 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, tutuklu sanık Sezer'in ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' suçundan 2 ile 6 yıl, 33 kez ''özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'' suçundan 16,5 ile 66 yıl, 22 kez ''haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek'' suçundan 11 ile 44 yıl, ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması'' suçundan 2 ile 6 ay, ''kişisel verilerin kaydedilmesi'' suçundan 6 ay ile 3 yıl, zincirleme olarak ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirmek'' suçundan 1,5 ile 6 yıl, ''fuhşa teşvik etmek'' suçundan 2 ile 4 yıl, ''devletin gizliliğine ilişkin belgeleri yok etmek, sahtecilik yapmak veya çalmak'' suçundan 8 ile 12 yıl, ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek'' suçundan 3 ile 8 yıl, ''gizli belgeleri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' suçundan 15 ile 20 yıl ve ''yasaklanan bilgileri temin etmek'' suçundan da 1 ile 3 yıl olmak üzere toplam 60 yıl 8 ay ile 172 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılması istendi. Gözaltına alındığında TÜBİTAK'ta daire başkanı olarak görev yapan sanıklardan Yücel Çipli'nin ise ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' suçundan 2 ile 6 yıl, ''kişisel verilerin kaydedilmesi'' suçundan 6 ay ile 3 yıl, zincirleme olarak ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirmek'' suçundan 1,5 ile 6 yıl, ''devletin gizliliğine ilişkin belgeleri yok etmek, sahtecilik yapmak veya çalmak'' suçundan 8 ile 12 yıl, ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek'' suçundan 3 ile 8 yıl, ''yasaklanan bilgileri temin etmek'' suçundan 1 ile 3 yıl ve ''gizli belgeleri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' suçundan 15 ile 20 yıl olmak üzere toplam 31 ile 58 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, temin ettiği gizli belgeleri örgüt üyelerine verdiği iddia edilen sanıklardan Tuğamiral Şafak Yürekli'nin, ''örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 1 ile 3 yıl ve ''yasaklanan bilgileri temin etmek'' suçundan da 1 ile 3 yıl olmak üzere toplam 2 ile 6 yıl, ''askeri okulda okuyan bazı öğrencilerin disiplin cezası almaması amacıyla örgütün talimatlarına uygun olarak aracı olduğu ve örgüt yöneticisi emekli Albay İbrahim Sezer'e elinde bulunan bazı belge ve bilgileri dijital ortama kaydedip ilettiği'' öne sürülen sanık Tuğamiral Fahri Can Yıldırım'ın da ''suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 1 ile 3 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. ''Suç örgütü kurmak ve yönetmek'' ve benzer suçlardan sanıklar Mehmet Seyfettin Alevcan'ın 115, Zeki Mesten'in 67,5 ve Tamer Zorlabaş'ın da 50 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 49 sanığın da benzer suçlardan 1 ile 50 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.