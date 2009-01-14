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Şantaj yapılan ilahiyatçı Prof. Filiz

Emekli Albay Göktaş'ın bilgisayarında ele geçirilen şantaj görüntülerindeki ilahiyatçının kimliği ortaya çıktı.

14 Ocak 2009 02:00

Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan emekli Albay M. Levent Göktaş'ın bilgisayarında ele geçirilen şantaj görüntülerindeki ilahiyatçının kimliği ortaya çıktı.

Star gazetesinin haberine göre, Ergenekon terör örgütü soruşturmasında tutuklanan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın hukuk bürosundaki bilgisayarından ele geçirilen CD'lerde bazı yüksek yargı mensupları, Ankara Adliyesi'nden bazı hakim ve savcılar, bir generalin oğlu ile Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Profesörü Şahin Filiz'in kadınlarla uygunsuz görüntülerinin olduğu ortaya çıktı. 

Ergenekoncu albayda fişleme belgeleri!

Ergenekon'un üst düzey yöneticilerinin talimatıyla Prof. Filiz ile görüştürülmesi için bir kadın gönderildiği öğrenildi.

Kadının Filiz ile çekilen yakın görüntülerinin daha sonra şantaj amacıyla kullanıldığı bildirildi.

Ayrıca emekli Albay Göktaş'ın bilgisayarından birçok önemli ismin 'İslamcı', 'Alevi', 'Kürtçü' nitelemesiyle fişlendiği dosyalar da çıktı.

'Türban ulus için tehdit' demişti

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Filiz, mikro faşizmin çekirdeği olarak tanımladığı türbanın, ulusal kimlik için tehdit olduğunu öne sürmüştü. Filiz, Başörtüsünün, Türk devletinin tasfiye ve teslimine geçirilen kılıflardan biri olduğunu da iddia etmişti.

Ergenekon, Atabeyler ve Sauna'nın avukatı

Ergenekon operasyonunun 9. dalgasında tutuklanan Göktaş'ın emekli olduğu 2002 yılından sonra avukatlık yapmaya başladığı bildirildi.

Göktaş'ın, Ergenekon tutuklularından emekli binbaşı Fikret Emek ve Atabeyler davasının asker sanıkları ile sauna dosyasındaki asker sanık Yüzbaşı Gökhan Nuri Bozkır'ın da müdafiliğini yaptığı öğrenildi.

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