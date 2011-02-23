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ŞANTAJ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

23 Şubat 2011 11:32

-ŞANTAJ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında emekli albay İbrahim Sezer'in de bulunduğu 16'sı tutuklu 56 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in emekli albay İbrahim Sezer'in de aralarında bulunduğu 56 kişi hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili incelemesini tamamladı.  Mahkeme heyeti, oy birliğiyle iddianamenin kabulüne karar verdi.  Davanın ilk duruşmalarının 20 ve 21 Nisan 2011'de yapılması hükme bağlandı.

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