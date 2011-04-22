-''ŞANTAJ'' DAVASINDA FLASH BELLEK İNCELEMESİ İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin, emekli Albay İbrahim Sezer'in de aralarında bulunduğu 56 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti huzurunda yapılan incelemede, Sezer ile ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasının sanığı Ergin Geldikaya'dan ele geçirildikleri ve aynı oldukları iddia edilen flash belleklerin, aynı seri numaraya sahip farklı iki flash bellek olduğu tespit edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkeme heyetinin öğleden önceki oturumda Adli Emanet Memurluğundan istediği sanık İbrahim Sezer'den elde edilen flash bellek ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden (TEM) istediği ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasının tutuklu sanığı Ergin Geldikaya'dan elde edilen flash bellek, görevliler tarafından sarı zarflar içinde duruşma salonuna getirildi. Mahkeme heyetine teslim edilen iki ayrı zarf, heyetin kararı doğrultusunda adliyenin bilgi işlem uzmanı Murat Katmer tarafından huzurda açılırken, sanıklardan İbrahim Sezer'in avukatı Ali Ozan Açıkalın, bu duruma itiraz etti. Açıkalın, sanıklardan elde edilen flash bellek ve dijital verilerle ilgili DNA, parmak ve vücut izi incelemesi yapılması yönünde talepte bulunduklarını belirterek, flash belleklerin, parmak izi bulaşmaması için eldiven takılarak açılmasını ve incelenmesini istedi. Avukatın talebi üzerine eldiven takan bilgi işlem uzmanı Murat Katmer, önce Adli Emanet Memurluğundan getirilen ve bu davanın sanığı İbrahim Sezer'den ele geçirildiği iddia edilen flash diskler ve çeşitli materyallerin yer aldığı sarı zarfı açtı. Zarftan çıkan 4 adet flash bellek, tek tek seri numaraları ve markaları yazılarak tutanağa geçirildi. Aynı zarf içinde, avukat İhsan Nuri Tezel'in iddialarına konu olan Sandisk marka, 4 GB'lik siyah flash belleğin seri numarasının ''BH0812NRCB'' olduğu, diğer flash belleklerin seri numarasıyla birlikte tutanağa yazıldı. Duruşmada daha sonra, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasının tutuklu sanıklarından Ergin Geldikaya'nın evinde yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen ve TEM'de tutulan flash belleğin içinde olduğu sarı zarf açıldı. Zarfın açılmasından önce TEM'den mahkemeye gönderilen cevabi yazı ile arama-el koyma tutanakları ile flash diske ait inceleme raporu okundu. Bu zarftan çıkan Sandisk marka 4 GB'lik flash belleğin seri numarasının da ''BH0812NRCB'' olduğu tutanağa geçirildi. Zarfların açılması ve materyallerin incelenmesinin ardından konuşan üye hakim Mehmet Ekinci, ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasının sanığı Geldikaya'nın Üsküdar'daki evinden ele geçirilen Sandisk marka 4 GB flash bellek ile bu davanın sanığı Sezer'in evinden ele geçirilen Sandisk marka 4 GB flash belleğin üzerindeki ibarelerin aynı olduğunu ve bu durumun tutanağa geçirildiğini kaydetti. Flash belleklerin aynı olduğu iddiasını ortaya atan, tutuklu sanık Tamer Zorlubaş'ın avukatı İhsan Nuri Tezel, duruşmada söz alarak, flash disklerdeki seri numaraların ayırıcı özellikler olarak belirtildiğini ve disklerdeki imajların hiçbirinin özet değerlerinin birbirlerini tutmadığını kaydetti. Tezel, ele geçirilen dijital medyaların ayırıcı özelliklerinin kalmadığını, özet değerlerinin tutmadığını ve bu durum nedeniyle veri güvenliğinin de kalmadığını söyledi. Avukat Tezel, seri numaraları aynı olmasına karşın ayırıcı özellikleri nedeniyle her iki flash belleğin imajının incelenmesini talep etti.