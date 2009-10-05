Sansürün hedefi bu sefer eşcinsel siteleri

Türkiye'nin iki büyük eşcinsel paylaşım ağı da dün itibarıyla 'idari tedbir'e kurban gitti. Site yöneticileri ve kullanıcıları içerik konusunda çok titiz olunduğunu vurgularken TİB'in karar gerekçesi bilinmiyor.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından sansür uygulanan internet sitelerine yenileri eklendi. Kurum son olarak www.hadigayri.com ve www.gabile.com adlı sitelere ‘idari tedbir’ kararı alarak erişimi engelledi. Türkiye’nin iki büyük eşcinsel paylaşım ağı olan bu sitelerin 200 binin üstünde üyesi bulunuyor. Yönetici ve kullanıcılara göre, bu sitelerin içerikleri pornografi ve diğer suç unsurlarından uzak, titizlikle incelenerek yönetiliyor.

Site yöneticileri kurumun uygunsuz içerik ve ahlaka aykırı eylemlerle ilgili yayından kaldırma talebi dahi iletmeden ve herhangi bir bilgi vermeden bu karara imza attığını söylüyor.

Lambda İstanbul ve Kaos GL’ye yöneltilen kapatma davasına yargıdan ret cevabı gelmesi üzerine bu dernek üyelerinin internetteki paylaşım ağlarına yönelik kapatma işlemi uygulandığını söyleyen site yetkilileri, işlemin hukuk dışı olduğunu ve keyfi yapıldığını ileri sürüyor.

Açıklamada “Her iki site de köşe yazarları bölümü, eşcinsel haber bölümleri, sinema, şiir, hikâye, sohbet, radyo, forum ve sağlık köşeleri ile çok köklü içeriklere sahip. Her iki siteyi de Türkiye’den takip eden üye sayısı 225 bin civarında. Bilgi Teknolojileri Kurumu bu kararlarla site kullanıcılarını mağdur etmektedir” deniyor.

Bu arada Facebook’un en popüler oyunlarından Farmville’e de erişim engellendi. Oyunun hangi nedenlerle erişime kapandığı hakkında bilgi verilmiyor. Kullanıcılar, oyuncuların koyun, inek güttüğü, bir çiftliğin idaresinden sorumlu olduğu bu canlandırma oyununun neden sakıncalı bulunduğu hakkında hayli şaşkın. Facebook hesabını açıp oyunu oynamaya çalışan oyuncular, bu internet sitesine 5651 sayılı yasa uyarınca idari tedbir kararı uygulandığı uyarısıyla karşılaşıyorlar.