Sansürsüz Behzat Ç. bahar ayında sinemalarda

T24- Star TV'de yayımlanan Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, bahar aylarında dizinin filminin vizyona gireeceğini müjdeledi.

Tempo dergisinde yayımlanan haber şöyle:



Set asistanı Tolga, “10:00 gibi Gazi Üniversitesi İdari Bilimler’de olacağız” diyor. Fakültenin bahçesinde önce Tolga, sonra da set amiri Murat ile tanıştık. 05:00 gibi uyanmış olan kamera arkası ekip, mezarlık çekiminden geliyordu ve kimsede tuhaf bir şekilde mutsuzluk ifadesi yoktu.

Öğlene doğru ara verilince, Erdal Beşikçioğlu’nun yanına gidip kendimi tanıtıyorum. “Sette röportaj verince kafam karışıyor, saçma sapan şeyler söyleyebiliyorum. Neden akşam oyunuma gelmiyorsunuz? Hem röportajı da kuliste yaparız” deyince hemen akşamki programımı iptal ediyorum.



Akşam, oyunu izlemek için Akün Sahnesi’nin yolunu tuttuk. Behzat’ın balıkçı yaka siyah kazağından ve üzerinden çıkarmadığı deri ceketinden kurtulmuştu, rahat giysileri vardı. Haliyle, tavrıyla da artık Behzat’tan tamamen farklıydı, şaşırdım. “Bütün gün çekim dışında Behzat gibi davrandınız çoğunlukla. Neredeyse onun gibi olduğunuza inanacaktım” deyince “Tabii gündüz Behzat kıyafetini giyiyorum üzerime. Çekim dışında Erdal olursam, oynamaya başlayınca sürekli ‘Behzat burada ne derdi, nasıl davranırdı’ diye düşünmem gerekir” dedi. Birazdan da karşımıza tamamen farklı biri olarak çıkacak, o dönüşümü göreceğim için çok heyecanlıyım. Ama önce röportajımızı yapmamız gerek.

Bu karakter kimseyi rahatsız etmedi mi? Star TV hemen kabul etti mi?

İlk bölümü çektiğimizde Star TV çok beğendi ve onun üzerine elinden geldiğince maksimum gayreti gösterdi. Pazar günü başladık, birinci ve ikinci sıradaydık. Çok beğendikleri için hafta arasına almak istediler. Sonra aldılar; ama baktık olmadı, yeniden hafta sonuna aldılar ve eski formunu korudu. Star TV çok destek oldu.

Behzat Ç., insanların sıkı sıkıya tutundukları bir kahraman. Bu size bir tür sorumluluk yüklüyor mu?

Benim tek sorumluluğum var: Bu dizide olabildiğince iyi bir performans sergileyebilmek. Benim onu duyumsamamam lazım. O zaman gerçek ve sanalı ayırt edemem. Bunu da ayırt edemezsem ben olmaktan çıkarım. O sorumluluğu duyumsamıyorum, Behzat Ç. duyumsuyor. Erdal Beşikçioğlu’nun da üzerinde bazı sorumluluklar vardır ki, onu da Devlet Tiyatroları’nda olabildiğince yerine getirmeye çalışıyordur. Ama Behzat Ç.’nin süpermen kimliği maalesef Erdal’da yok. Zaman zaman olabilir ama her zaman yoktur.

Behzat Ç., kadınlar arasında da çok karizmatik bir adam olarak gönülleri fethetmiş durumda. Eşiniz ne diyor bu hayranlığa?

Elvin, dışarıdan bakmayı sever. O yüzden kadınlar konusunda da çok eğleniyor. Ama bazen bize yaklaşan hanımefendiler ölçüyü kaçırabiliyor. O zaman tepkisini gösterir.

Ne yapar?

Beni uzaklaştırır mesela oradan.

O seviyor mu Behzat Ç. karakterini?

Elvin, bir oyuncu olarak değerlendiriyor; o karaktere ne kadar yaklaştığımla ilgileniyor. Ben de hiçbir zaman “Behzat Ç’yi sevdin mi?” demedim. Sadece inandırıcılık konusunda bana ağır eleştirilerde bulunur, onları tartışırız genellikle.

Dizi gelecek yıl devam edecek mi?

Düşünülüyor, bir de bahar ayında filmi yapılacak. Sansürsüz Behzat Ç.’yi göreceksiniz.

Ankara’da yaşamayı sürdüreceksiniz sanırım.

Evet şimdilik öyle. İstanbul üç saat nihayetinde. Gidip orada tatil yapmak, birkaç gününü geçirmek İstanbul’u daha iyi yaşamamızı sağlıyor. İstanbullu, İstanbul’u yaşamıyor ki. Ben Boğaz’ı yaşıyorum, keyfini yaşıyorum.

Berkan Şal (Akbaba)

Fatih Artman (Harun)

İnanç Konukçu (Hayalet)

Canan Ergüder (Savcı)



Setten izlenimler



*Sette yaklaşık 60 kişi çalışıyor.

*Yönetmenliği Serdar Akar ve Doğan Ümit Karaca dönüşümlü yapıyor.

*Ankara’nın soğuğu yüzünden bugüne kadar üç set çalışanı zatüreeye yakalanmış.

*Ekibin tamamı Behzat Ç.’nin yazarı Emrah Serbes’i ve Serdar Hoca dedikleri yönetmen Serdar Akar’ı yere göğe sığdıramıyor. Çekim dışında da ekip olarak iyi vakit geçiriyorlar. Son hastalıkları pub’lara gidip dart oynamak.

*Behzat Ç.’nin yanındaki polisleri oynayan Fatih Artman, İnanç Konukçu ve Berkan Şal, en az Erdal Beşikçioğlu kadar ilgi topluyor. Üçü de Ankaralı. Fatih Artman, magazin haberlerine konu olmaya başlamaktan aşırı derecede rahatsız.

*Cevdet’i oynayan Berke Üzrek, Behzat Ç.’nin son dönemde sanatçının toplumdaki gerçek rolünü hatırlatan yapımlardan biri olduğunu düşünüyor.

*Polisler zaman zaman oyuncuları görünce “Neden bizi bu kadar küfürlü gösteriyorsunuz?” diye soruyormuş. Hakan Hatipoğlu’nun cevabı şöyle olmuş: “Küfür, argo hayatın bir parçası. Biz, bir polisin derin devlete ya da bürokrasiye ya da herhangi bir olayda ne kadar ısrarcı ve işinin peşinde olduğunu gösteriyoruz. Bence bu yönü sizin tarafınızdan takdir edilmeli.” Hatipoğlu, dizi devam ederse gelecek yıl Ankara’ya yerleşmeyi düşünüyor.

*Beşikçioğlu’na en çok tesbih hediye ediliyor.