Sansürlenen kitabın eşcinsel versiyonu basılıyor

T24- James Jones'un İnsanlar Yaşadıkça romanının eşcinsellik içeren kısımlarının sansürlendiği ortaya çıktı. Kitabın orjinali, dijital ortamda tekrar yayımlanacak.

Amerikan sinemasının klasiklerinden sayılan İnsanlar Yaşadıkça (From Here To Eternity) filminin senaryosu, 1951 yılında basılan aynı adlı romandan uyarlanmıştı.

Yazar James Jones'un meşhur romanın orijinal metninde eşcinselliğe atıfta bulunan bölümlerin sansürlendiği ortaya çıktı.

Kitabın sansürlenen bölümlerini içeren yeni versiyonu, dijital ortamda tekrar okur karşısına çıkacak.

James Jones'un varisleri, elektronik kitap şirketi Open Road ile anlaşmaya vardıklarını ve 'eşcinsel versiyonun' 10 Mayıs'ta piyasaya çıkacağını açıkladılar.

Jones'un romanı, Pearl Harbour baskınından önceki aylarda Hawaii'de konuşlanmış Amerikan askerlerini konu alıyor.

Orijinal metinde, Amerikalı er Angelo Maggio karakterinin para karşılığında başka bir adamla oral seks yaptığını söylediği bölüm, James Jones'un yayınevi tarafından kitabın baskısından çıkartılan satırlar arasında.



Frank Sinatra



Hollywood uyarlamasında Angelo Maggio karakterini beyaz perdede Frank Sinatra canlandırmıştı.

İnsanlar Yaşadıkça romanında -ve dolayısıyla film versiyonunda- sansürlenmiş olan bir diğer bölüm, askerler arasında eşcinsel ilişki iddialarının soruşturulmasıyla ilgili.



Bunların yanısıra romanın orijinal metninde dönemin Amerika'sı için aşırı bulunarak çıkarılan küfürlü diyaloglar da yeni baskıda tekrar korunacak.



İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hawaii'de askerlik yapmış ve savaş sırasında Guadalcanal'da savaşmış olan yazar James Jones, ilk başta yayınevinin sansürüne karşı çıkmış, fakat daha sonra kabullenmişti.

Jones'un kızı Kaylie, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, ''Babam romanı orijinal haliyle tutmak için çok çaba sarfetti, fakat yayınevi aksi takdirde kitabın basılamayacağını söyleyerek kendisini ikna etti.'' diyor.

Kitabın sinema uyarlamasında Burt Lancaster ve Deborah Kerr başrolleri paylamıştı.

İnsanlar Yaşadıkça, 8 Oscar ödülüne layık görüldü. Bu Oscar'lardan biri Frank Sinatra'ya gitmişti.