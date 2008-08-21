Sansüre karşı gönüllü sansür

Son dönemde youtube.com ve dailymotion gibi İnternet sitelerinin mahkeme kararıyla erişilmez kılınmasına yönelik protesto kampanyasına destek veren İnternet site ve İnternet günlüğü (blog) sayısı 412'yi buldu.



Youtube.com ve dailymotion.com gibi video paylaşım siteleri Türkiye'de yasaklanınca bilgi ve görüntü kaynağından yoksun kalan elmaaltshift.com sitesinin başlattığı kampanya, aralarında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin ODTÜ'nün Sesi sitesi http://www.odtununsesi.org/ ve Yargı Çalışanları Derneği'nin (YARDER) http://www.e-adalet.org/ isimli resmi forumunun da bulunduğu sitelerde rağbet gördü.



"Bu Siteye Erişim Kendi Kararıyla Engellenmiştir" başlıklı kampanyaya katılanlar, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Türkiye mahkemelerinin İnternet sitelerine yönelik işlemlerini bu şekilde sürdürmeleri halinde İnternet yayıncılığının daha vahim bir döneme gireceği konusunda yetkilileri uyardı.



