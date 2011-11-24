IŞIL ÖZ / T24
Temmuz ayından beri ertelenen internet filtre paketleri 22 Kasım itibariyle yürürlüğe girerken, merkezi filtreye olan eleştiriler de artarak devam ediyor. Devlet eliyle filtrenin sansür anlamına geleceğini vurgulayan filtre karşıtları; ak ve kara web sitelerinin neye göre belirleneceğinin belirsiz olmasının büyük bir sorun yaratacağına dikkatleri çekiyorlar. Filtre geçer geçmez, aile paketinden dünyaca ünlü iç çamaşırı markalarının sitelerine girilemiyor olduğunun anlaşılması ve bugüne kadar engellenen 30bini aşkın site bu eleştirinin temelsiz olmadığının ispatı.
Sansür karşıtı eleştiriler zaman zaman ilginç kampanyalara ve hareketlere de dönüşüyor. Bunlardan en yenisi Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim görevlisi Dr. Ebru Baranseli’nin 16. İnternet haftası kapsamında düzenlenecek “sansürarkasında” sergisi için hazırladığı işlerden biri.
Filtrelerin geçmesiyle birlikte, henüz sergi başlamadan yayına giren “Senin Yüzünden” isimli site değişik bir imza kampanyası aslında. www.seninyuzunden.org
adresinden siteye girdiğinizde, bilgisayarınızın kamerası aracılığıyla fotoğrafınız çekiliyor. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde, gözlerinize bir sansür bandı yerleştiriliyor ve bantın üzerine istediğiniz mesajı yazarak, twitter veya facebook üzerinden fotoğrafınızı paylaşabiliyorsunuz. Biriken tüm fotoğrafların bir mozaik gibi biriktiği sitede, fotoğraflar arasında gezmek mümkün.
Kampanyanın adının Sansür Yüzünden olma sebebi sansüre karşı sessiz kalmayı seçen herkesin bu sansürde payı olması. Konuyla ilgili sitedeki açıklama şöyle: Sadece bizi yönetenler yüzünden mi dersin bu sansür? Senin yüzünden de artmadı mı yasaklar; sen görmezden geldikçe, kabullendikçe? Sen ne kadar susarsan, o kadar beslenecek sansür, bilmiyor musun? Dünyan giderek başkalarının doğrularına göre şekillenecek, düşüncen birilerinin iznine mecbur kalacak. Sansür, doymak bilmeyecek.
Yasakların senin yüzünden artmasına daha fazla izin verme. Ama senin yüzünden, senin sayende kırılsın o sansür mekanizmaları. Çıkar artık sesini sen de, sansüre karşı göster yüzünü.”
Siteye, açılmasının üzerinden 24 saat bile geçmeden 1000'in üzerinde fotoğraf yüklenmiş. İlk günün ziyaret sayısı ise 10 bine yaklaşıyor. Site sergiden sonra da katılıma açık kalacak ve her geçen gün büyüyen bir görsel imza kampanyası olarak hayatına devam edecek. Sitenin İngilizce versiyonu yayına hazırlanarak, çok yakında hareketin uluslararası anlamda bir sansür karşıtı harekete dönüştürülmesi de planlanıyor. Hareketi site adresi üzerinden ve twitter'da #seninyuzunden arama sözcüğüyle takip edebilirsiniz.
“Senin yüzünden” projesi, 16. Türkiye’de İnternet Konferansı kapsamında ziyaret edebileceğiniz “sansürarkasında” sergisinde, ziyaretçilerle etkileşim sağlayacak bir versiyonu ile yer alacak. Bunun dışında, 2009’daki blog kapama hareketiyle tanınan Sansüre Sansür (www.sansuresansur.org
) gibi sansür karşıtı platformlar aracılığıyla, özellikle 5651 yasası geçtiğinden beri internet sansürü konusunda aktif çalışmalar yürüten Dr. Ebru Baranseli’nin yeni teknolojilerden faydalanarak, sansüre eleştirel ve etkileşimli bir bakış sunan diğer işleri de sergide görülebilecek.
Serginin hazırlık aşamasında Dr. Baranseli’ye destek veren gönüllü bir ekibin çalıştığını belirtelim. Sansüre Sansür’den Deniz Tan metin yazarlığını yaparken, deneyim tasarımı geçtiğimiz senelerin çok ses getiren projesi “Yekpare”yi gerçekleştiren Nerdworking ekibi ve Erdem Dilbaz’a, Seninyüzünden projesi, teknolojik yazılım web/mobil geliştirici Kaan Ertürk’e ait. Sergide yer alan diğer işlere yazılım desteği veren isim ise Berhan Soylu.
Sergi, 30 Kasım – 2 Aralık 2011 tarihleri arasında, Konak’ta bulunan Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak.