Şanssız başlangıç

Tempo24- Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Vederson, sol dizindeki ödem nedeniyle 2 hafta antrenmanlarda yer alamayacak. Deivid'in ayağının kırılmasının ardından Vederson'dan gelen bu haber takımda huzursuzluk yarattı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de dünkü antrenmandan sonra sol bacağında ağrı hisseden Vederson'un bugün MR'ı çekildi.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Vederson'un MR sonucunda sol dizinde ödem tespit edildiği bildirildi. Tedavisine hemen başlanan Brezilya asıllı futbolcunun 2 hafta antrenmanlara katılamayacağı kaydedildi.

DEİVİD KAMPA KATILDI

Avusturya kampının ilk gününde sol ayak bilek kemiği kırılan ve Münih'te ameliyat olan Brezilyalı futbolcu Deivid de Souza bugün kampa geri döndü.

Boggenhausen Hastanesi'nde Dr. Ludwig Seebauer tarafından ameliyat edilen Deivid, Kitzbühel'deki Arosa Resort'e koltuk değnekleriyle geldi. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uzun bir süre görüşen Deivid'in rehabilitasyon sürecini kamp süresince sağlık kuruluyla birlikte geçireceği kaydedildi.