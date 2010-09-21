T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Şanslı' bebekler için altın emzik!

Bursa'da bir kuyumcuda satışa sunulan, sapı 18 ayar altın olan emzik bin 200 liradan alıcı buluyor.

21 Eylül 2010 03:00

T24- Bursa'da bir kuyumcuda satışa sunulan, sapı 18 ayar altın olan emzik bin 200 liradan alıcı buluyor.


Altın sektörü, satışlarını artırmak için birçok kampanyalar düzenlerken, yeni geliştirdikleri ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor.


Altın bilezik, künye, kolye, küpe ve saatlere, yeni tasarımlarla farklı görüntüler kazandıran sektör, bununla kalmayıp tüketicilerin dikkatini çekebilecek ilginç ürünleri de piyasaya sunuyor.


Bu kapsamda, Bursa’da bir kuyumcu, bir süredir vitrininde "Altın emzik" sergiliyor. Görenlerin dikkatini çeken, sapı altından olan emzik, birçok kişi için seyirlik olsa da gelir durumu yüksek çiftler, bebeklerine alabiliyor.


Mağaza sorumlusu Ramiz Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir firma tarafından özel olarak tasarlanan emziğin ilgi gördüğünü söyledi.


Üzerinde minelerle süslü desenler olan emziğin sapının 18 ayar altından yapıldığını ve bin 200 liradan satıldığını belirten Vardar, "Emzikte fiyatı yükselten etkenlerden birisi de ince işçiliği. Üzerindeki mineli desenler de emziğe farklı bir hava veriyor. Beğenen çok ancak alan aynı oranda değil" dedi.


Vardar, bugüne kadar altın emzikten 4 adet sattıklarını ifade ederek, "Vitrinde sürekli bir adet bulunduruyoruz. Sattıkça da yenisini sipariş ediyoruz. Emziğe, özellikle yeni bebek sahibi olmuş çiftler ilgi gösteriyor" diye konuştu.


Bazı vatandaşların vitrindeki emziği uzun süre incelediklerini anlatan Vardar, şunları kaydetti:


"Bazı müşterilerimizden olumlu, bir bölümünden de olumsuz tepkiler alıyoruz. Özellikle fiyatı pahalı bulanlar, ’bu fiyata emzik mi olur? Bebek altın emzik emse ne olur emmese neler olur?’ diye tepki gösteriyor. Bazıları da fiyatı duyar duymaz hızla iş yerinden ayrılıyor."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24