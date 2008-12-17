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Yaşam

Şansın pırlantasını Demi Moore tanıtacak

Amerikalı sinema oyuncusu Demi Moore, Zen Pırlanta’nın 2009'da ürünlerini dünyaya tanıtacak.

17 Aralık 2008 02:00

Amerikalı sinema oyuncusu Demi Moore, Zen Pırlanta’nın 2009'da ürünlerini dünyaya tanıtacak.

Yıla 40 milyon dolar satış hedefiyle giren ancak yaşanan global kriz nedeniyle yılı 30 milyon dolar satışla kapamaya hazırlanan Zen Pırlanta 2009 yılında planlarını tamamladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, gelecek yıl yeni sezon takılarını Demi Moore ile tanıtacaklarını söyledi.

Moore'un dünyanın yanı sıra Türk insanı tarafından da sevilen ve bilinen bir aktris olduğunu belirten Güzeliş, "Demi Moore'un yanında birkaç aktris daha düşünüyoruz ama karar vermedik. Özellikle Türkiye'yi tanımayan ünlülerle çalışmayı tercih ediyoruz. Onları İstanbul'a davet edip hem Türkiye'yi tanımalarını sağlayacağız hem de ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

Güzeliş, 2007 yılında yusufçuk sembollü takıların çok sattığını özellikle krizin daha çok etkilemesinin beklendiği 2009 yılında şans getiren fil, anahtar, kar tanesi sembollü takıların da ciddi talep göreceğini kaydetti.

Türklerin pırlantaya yılda yaklaşık 500 milyon dolar harcadığını dile getiren Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Güzeliş, yatırım amaçlı pırlanta alan tüketicilerin de sayılarının azımsanmayacak.

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