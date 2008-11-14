Şansımız yardım etti



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Kayserispor karşısında ikinci yarıda iyi oynadıkları ancak yine de şansla denilebilecek bir galibiyet aldıklarını söyledi.





Teknik Direktör Michael Skibbe, Galatasaray'ın Kayserispor'u son dakika golüyle 10 yendiği karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özellikle ikinci yarıda oynadıkları futbolla ve buldukları pozisyonlarla, şansla da olsa bir galibiyet aldıklarını belirtti. Skibbe, ''Özellikle son Fenerbahçe yenilgisinin ardından, bu maçı iyi atlattık'' dedi.



Kayserispor'a karşı ilk 11'de maça başlayan yeni oyuncularının performasından memnun olduğunu ifade eden Alman teknik adam, ''Devre arasına kadar böyle devam etmeye ihtiyacımız var. Daha sonra sakatlıktan çıkıp takıma katkı sağlayacak diğer oyuncuları bekliyoruz. Yoğun programımızda onlara ihtiyacımız var'' diye konuştu.



Skibbe, elde ettikleri galibiyetle grupta önemli pozisyona geldiklerini dile getirirken, taraftarın az olmasıyla ilgili yöneltilen bir soruya, ''Onlar da Fenerbahçe yenilgisinden dolayı çok üzgün. Sezonun ikinci yarısında bunu telafi edip, taraftarımız bir Fenerbahçe galibiyeti hediye etmek istiyoruz'' cevabını verdi.



Skibbe, Fenerbahçe yenilgisi sonrası takımdaki geleceğinin tartışılması konusunda ise ''Bunlar beni etkilemiyor'' demekle yetindi.



