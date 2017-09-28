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Sansarak Kanyonu'nda kaybolan kimsesiz çocuklar ve personeli jandarma kurtardı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- İSTANBUL'dan, dün gezi amacıyla Bursa'nın İznik İlçesi'ne gelen ve Sansarak Kanyonu'nda kaybolan 5'i Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuk ve 7'si personel olmak üzere 12 kişi kayboldu

28 Eylül 2017 15:20

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- İSTANBUL\'dan, dün gezi amacıyla Bursa\'nın İznik İlçesi\'ne gelen ve Sansarak Kanyonu\'nda kaybolan 5\'i Çocuk Esirgeme Kurumu\'nda kalan çocuk ve 7\'si personel olmak üzere 12 kişi kayboldu. Kaybolan kişileri jandarma ekipleri gecenin ilerleyen saatlerinde buldu.
İstanbul\'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu\'nda kalan çocuk ve eğitmenlerden oluşan toplam 14 kişi, dün midibüs ile Bursa\'nın İznik İlçesi\'ne geldi. Sansarak Kanyonu\'na giden grupta bulunan 5\'i çocuk 7\'si personel havanın kararması sonucu kayboldu. Olay, diğer görevlilerin İlçe Jandarma Komutanlığı\'nı araması sonucu ortaya çıktı. Oluşturulan 3 ayrı ekip yaklaşık 4 saat süren arayışının sonunda kaybolan çocuklar ve görevlilere ulaştı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınan bu kişiler daha sonra İstanbul\'a gönderildi.

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