T24 LogoT24 Logo
Spor

Şansal Büyüka: Fatih Terim'e tazminat ödenmeyecek

"Böyle bir karar var kesin"

15 Ağustos 2017 15:20

Şansal Büyüka,  Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'in 4 milyon 365 bin Euro'luk tazminatını almayacağını öne sürdü.

Bein Sport canlı yayınında konuyla ilgili konuşan Büyüka, "Fatih Terim'in ayrılıktan doğan bir tazminat var hocanın hak ettiği. İster aylık ödeme deyin ister çalışmadığı aylar deyin. Bazı çevrelerden ciddi tepkilerde geldi bu duruma daha sonra yeniden neden görüşmek istiyorlar diye araştırma yaptım. Yarın ne olur bilemem ama Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Terim'e tazminat ödemeyecek. Bu yazılı bir karar mı hayır ama kafalarında böyle bir karar var ve kesin. Konuştuğum insanlar var, bildiğim şeyler var. Bir hafta sonra hukuki boyutuna gidilirse hocanın burada haklılığı var." dedi.

ETİKETLER

Fatih TerimistifatazminatiddiaödenmeyecekŞansal Büyüka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24