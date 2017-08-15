Şansal Büyüka: Fatih Terim'e tazminat ödenmeyecek

Şansal Büyüka, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'in 4 milyon 365 bin Euro'luk tazminatını almayacağını öne sürdü.

Bein Sport canlı yayınında konuyla ilgili konuşan Büyüka, "Fatih Terim'in ayrılıktan doğan bir tazminat var hocanın hak ettiği. İster aylık ödeme deyin ister çalışmadığı aylar deyin. Bazı çevrelerden ciddi tepkilerde geldi bu duruma daha sonra yeniden neden görüşmek istiyorlar diye araştırma yaptım. Yarın ne olur bilemem ama Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Terim'e tazminat ödemeyecek. Bu yazılı bir karar mı hayır ama kafalarında böyle bir karar var ve kesin. Konuştuğum insanlar var, bildiğim şeyler var. Bir hafta sonra hukuki boyutuna gidilirse hocanın burada haklılığı var." dedi.