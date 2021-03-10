Şansal Büyüka'dan Fatih Terim'e: Adaletse herkese adalet; Sana-bana göre adalet olmaz

Milliyet yazarı Şansal Büyüka, Fatih Terim'in hakemlerle ilgili açıklamalarına değindi. Büyüka, "Kendinize avantaj sağlayan pozisyonu söyler, rakibin pozisyonlarını “pas” geçerseniz, bu defa hakça oyun ve inandırıcılık ciddi darbe yiyor. Adaletse herkese adalet... Sana-bana göre adalet olmaz" diye yazdı.

Büyüka, "Süper Lig’de her kötü sonuçtan sonra, 'hakem' deyip şampiyon olan takıma daha rastlamadık. Geçen yıl Galatasaray‘ın, Fenerbahçe‘nin, Beşiktaş‘ın olmadığı yarışta Trabzonspor bu yanlışa düştü ve şampiyonluğu kaybetti. Fenerbahçe yıllardır aynı yanlışı sürdürdü, şampiyonluklardan uzak kaldı. Galatasaray bu yıl aynı tuzağa düştü. Her kötü sonuçtan sonra, getirip o sonucu hakem hatalarına bağlamaya başladılar. Kendi gerçekleri, kendi yanlışları hep hakem hatalarının altında kaldı" dedi.

Galatasaray aleyhine olduğu gibi lehine de hatalar yapıldığını dile getiren Büyüka, "Fatih Hoca, Ankaragücü yenilgisinde 'kırılma noktası' olarak Mustafa Muhammed‘in kırmızı kartını gösterdi. Doğru, Muhammed yanlış atıldı ama, atılana kadar Ankaragücü oyunu zaten 2-0 yapmıştı. Hadi penaltıya da yanlış diyelim (Doğru diyenler de çok), gene de Galatasaray eksik kalana kadar Ankaragücü her türlü öndeydi. Fatih Hoca son Sivas beraberliğinde bu defa Ziya‘nın atılmayışını, maçın sonucuna bağladı. Bana göre de Ziya atılmalıydı. Ama Marcao, Ziya‘dan çok daha fazla atılmalıydı. Belhanda kırmızı görebilirdi. Kendinize avantaj sağlayan pozisyonu söyler, rakibin pozisyonlarını 'pas' geçerseniz, bu defa hakça oyun ve inandırıcılık ciddi darbe yiyor. Adaletse herkese adalet... Sana-bana göre adalet olmaz" ifadelerini kullandı.

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