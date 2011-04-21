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Yaşam

ŞANS TOPU ÇEKİLDİ ANKARA (A.A)

21 Nisan 2011 02:17

-ŞANS TOPU ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 3 kişi, 181 bin 304 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. 514. haftanın kazandıran numaraları 09, 14, 21, 23, 25 + 05 olarak belirlendi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi bin 236 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 370 kişi 147 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 451 kişi 16 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 10 bin 309 kişi 9 lira, 3 bilen 108 bin 926 kişi 2'şer lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 94 bin 53 kişi 2 lira 80'er kuruş, 1 artı 1 bilen 297 bin 261 kişi 1 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara Çankaya, Balıkesir Gönen ve İstanbul Ümraniye ilçelerinde yatırdıkları bildirildi. Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 813 bin 38 lira 57 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 87 bin 823 lira 14 kuruş, KDV olarak 722 bin 328 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 402 bin 897 lira 46 kuruş aktarılacak.  

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