Şans Topu haftaya devretti

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Şans Topu'nda bu hafta; 3, 8, 9, 17, 19, 1 numaralarını bilen çıkmayınca 557 bin 760 TL 33 Kr haftaya devredildi



407. Hafta'nın kazandıran numaraları; 3, 8, 9, 17, 19, 1 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresince düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 1 bilen çıkmayınca 557 bin 760 TL 33 Kr haftaya devredildi.



Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 26 kişi bin 950 TL 40'ar Kr, 4 1 bilen 276 kişi 183 TL 75'er Kr, 4 bilen 4 bin 814 kişi 14 TL 10'ar Kr, 3 1 bilen 8 bin 475 kişi 10 TL 15'er Kr, 3 bilen 134 bin 955 kişi 1 TL 75'er Kr, 2 1 bilen 73 bin 781 kişi 3 TL 25'er Kr, 1 1 bilen 229 bin 221 kişi ise 1 TL 75'er Kr ikramiye kazandı.



Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 690 bin 180 TL 63 Kr ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna toplam 1 milyon 14 bin 108 TL 38 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 375 bin 595 TL 70 Kr, KDV olarak 672 bin 759 TL 53 Kr aktarılacak.



