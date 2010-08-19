-ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ YAPILDI ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 479. haftanın kazandıran numaraları 5, 12, 23, 24, 30 + 13 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte, 5 artı 1 bilen 1 kişi, 484 bin 715 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 2 bin 3 lira 40'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 269 kişi 163 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 43 kişi 14 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 204 kişi 10 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 109 bin 593 kişi 1 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 118 kişi 3 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 208 bin 30 kişi de 1 lira 65'şer kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu İstanbul-Beyoğlu'ndaki bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 468 bin 832 lira 2 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 881 bin 299 lira 21 kuruş, KDV olarak 585 bin 330 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 326 bin 407 lira 12 kuruş aktarılacak.