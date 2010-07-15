-ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ YAPILDI ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 474. haftanın kazandıran numaraları 1, 5, 7, 16, 29 + 11 olarak belirlendi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 2 bin 285 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 231 kişi 197 lira 95'er kuruş, 4 bilen 3 bin 215 kişi 19 lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 764 kişi 10 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 101 bin 968 kişi 2 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 71 bin 886 kişi 3 lira, 1 artı 1 bilen 248 bin 441 kişi de 1 lira 45'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Kırklareli'den yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 523 bin 846 lira 81 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 914 bin 308 lira 9 kuruş, KDV olarak 607 bin 164 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 338 bin 632 lira 63 kuruş aktarılacak.