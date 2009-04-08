Şans Topu çekilişi yapıldı

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 8, 12, 26, 28, 33 1 olarak belirlendi. 3 kişi ikramiye almaya hak kazandı.



Milli Piyango İdaresince düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 408. Hafta'nın kazandıran numaraları; 8, 12, 26, 28, 33 1 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresince düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 1 bilen 3 kişi, 388 bin 899 TL 50'şer Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 29 kişi bin 909 TL 25'er Kr, 4 1 bilen 272 kişi 203 TL 65'er Kr, 4 bilen 4 bin 254 kişi 17 TL 35'er Kr, 3 1 bilen 7 bin 777 kişi 12 TL 10'ar Kr, 3 bilen 133 bin 216 kişi 1 TL 95'er Kr, 2 1 bilen 70 bin 131 kişi 3 TL 75'er Kr, 1 1 bilen 241 bin 609 kişi ise 1 TL 80'er Kr ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İstanbul-Pendik, Kayseri-Kocasinan ve Mersin-Erdemli'deki bayilerden yatırdıkları bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 845 bin 266 TL 60 Kr ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna toplam 1 milyon 107 bin 159 TL 96 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 410 bin 59 TL 25 Kr, KDV olarak 734 bin 692 TL 4 Kr aktarılacak.

