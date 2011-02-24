-ŞANS TOPU ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 27, 28, 29 + 12 olarak belirlendi.Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 291 bin 126 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 2 bin 406 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 247 kişi 214 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 120 kişi 22 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 349 kişi 12 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 95 bin 59 kişi 2 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 101 kişi 3 lira 60'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 219 bin 447 kişi 1 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İzmir-Bayraklı ve Kıbrıs-Gazimağusa'daki bayilerden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 764 bin 401 lira 66 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 58 bin 641 lira, KDV olarak 702 bin 981 lira 61 kuruş, şans oyunları vergisi olarak 392 bin 89 lira 26 kuruş aktarılacak.