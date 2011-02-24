T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ŞANS TOPU ÇEKİLDİ ANKARA (A.A)

24 Şubat 2011 00:23

-ŞANS TOPU ÇEKİLDİ  ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 12, 27, 28, 29 + 12 olarak belirlendi.Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 291 bin 126 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 2 bin 406 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 247 kişi 214 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 120 kişi 22 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 349 kişi 12 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 95 bin 59 kişi 2 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 101 kişi 3 lira 60'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 219 bin 447 kişi 1 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İzmir-Bayraklı ve Kıbrıs-Gazimağusa'daki bayilerden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 764 bin 401 lira 66 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 58 bin 641 lira, KDV olarak 702 bin 981 lira 61 kuruş, şans oyunları vergisi olarak 392 bin 89 lira 26 kuruş aktarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24