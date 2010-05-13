Şans Topu çekildi

T24 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



465. Hafta'nın kazandıran numaraları 3, 5, 11, 14, 19 + 13 olarak belirlendi.



Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 4 kişi 132 bin 905 TL 60'ar Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi bin 342 TL 50'er Kr, 4 artı 1 bilen 298 kişi 162 TL 25'er Kr, 4 bilen 5 bin 12 kişi 12 TL 90'ar Kr, 3 artı 1 bilen 8 bin 387 kişi 10 TL 25'er Kr, 3 bilen 133 bin 809 kişi 1 TL 65'er Kr, 2 artı 1 bilen 72 bin 655 kişi 3 TL 20'şer Kr, 1 artı 1 bilen 229 bin 556 kişi de 1 TL 65'er Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını Kırıkkale-Merkez, Diyarbakır-Sur, İstanbul-Bakırköy ve İstanbul-Eyüp'ten yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte 1 milyon 610 bin 972 TL 80 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 966 bin 583 TL 68 Kr, KDV olarak 641 bin 712 TL 43 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 357 bin 993 TL 96 Kr aktarılacak.





