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Yaşam

Şans Topu çekildi

Milli Piyango Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 406. Hafta'nın kazandıran numaraları; 4, 8, 11, 15, 17 8 olarak belirlendi

25 Mart 2009 02:00

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 406. Hafta'nın kazandıran numaraları; 4, 8, 11, 15, 17 8 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 1 kişi 608 bin 311 TL 55 Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 32 kişi bin 728 TL 55'er Kr, 4 1 bilen 424 kişi 130'ar TL 55 Kr, 4 bilen 4 bin 585 kişi 16 TL 20'şer Kr, 3 1 bilen 12 bin 521 kişi 7 TL 75'er Kr, 3 bilen 134 bin 968 kişi 1 TL 90'ar Kr, 2 1 bilen 111 bin 236 kişi 2 TL 30'ar Kr, 1 1 bilen 326 bin 512 kişi ise 1 TL 35'er Kr ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Kartal'daki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 843 bin 366 TL 16 Kr ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna toplam 1 milyon 106 bin 19 TL 70 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 409 bin 636 TL 93 Kr, KDV olarak 733 bin 934 TL 75 Kr aktarılacak.

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