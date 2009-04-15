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Yaşam

Şans Topu 570 bin lira verdi

Şans Topu'nda bu hafta kazandıran numaralar; 2, 12, 14, 25, 26 2 olarak belirlendi. 5 1 bilen 1 kişi, 570 bin 481 TL 35 Kr ikramiye kazandı.

15 Nisan 2009 03:00

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 409. haftanın kazandıran numaraları 2, 12, 14, 25, 26 2 olarak belirlendi. 5 1 bilen 1 kişi, 570 bin 481 TL 35 Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi, 2 bin 357 TL 65'er Kr, 4 1 bilen 359 kişi, 144 TL 65'er Kr, 4 bilen 3 bin 789 kişi, 18 TL 30'ar Kr, 3 1 bilen 9 bin 513 kişi, 9 TL 35'er Kr, 3 bilen 117 bin 171 kişi, 2 TL 5'er Kr, 2 1 bilen 83 bin 947 kişi, 2 TL 90'ar Kr, 1 1 bilen 257 bin 825 kişi ise 1 TL 60'ar Kr ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu İzmir-Konak'taki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 728 bin 730 TL 99 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na toplam 1 milyon 37 bin 238 TL 60 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 384 bin 162 TL 44 Kr, KDV olarak 688 bin 280 TL 57 Kr aktarılacak.

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