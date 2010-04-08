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Yaşam

Şans topu 5 kişiye 109 bin 129 TL verdi

08 Nisan 2010 03:08

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaraları 4, 9, 14, 21, 34 + 5 olarak belirlendi. 5 artı 1 bilen beş kişi 109 bin 129 TL 65'er Kr ikramiye kazandı.
     
5 bilen 56 kişi 885 TL 95'er, 4 artı 1 bilen 413 kişi 120 TL 10'ar Kr, 4 bilen 4 bin 648 kişi 14 TL 35'er Kr, 3 artı 1 bilen 11 bin 381 kişi 7 TL 35'er Kr, 3 bilen 123 bin 425 kişi 1 TL 90'ar Kr, 2 artı 1 bilen 97 bin 48 kişi 2 TL 50'şer Kr, 1 artı 1 bilen 317 bin 613 kişi de 1 TL 20'şer Kr ikramiye alacak.
    
Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Çankaya, Bolu, İstanbul-Fatih, İstanbul-Kadıköy ve Muğla'daki bayilerden yatırdığı bildirildi.

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